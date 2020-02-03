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AA
Haber Giriş: 03.02.2020 - 12:10,Son Güncelleme:/

Orta Karadeniz için fırtına uyarısı

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Orta Karadeniz için fırtına uyarısı

Orta Karadeniz Bölgesi'nde kuvvetli fırtına bekleniyor.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerinden itibaren rüzgarın batı ve güneybatı yönlerden yer yer saatte 90 kilometre hızla eseceği öngörülüyor.

Fırtınanın yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Açıklamada, ulaşımda aksamalar ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

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