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Ormanı 17 yerden yaktı: Jandarma tarafından yakalandı

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#Yangın#Orman Yangını#Kahramanmaraş
Ormanı 17 yerden yaktı: Jandarma tarafından yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 18, 2023 17:46

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde, ormanı 17 farklı yerden yaktığı iddia edilen M.E., jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yangında 2 hektar alanın zarar gördüğü belirtildi.

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Kızık Mahallesi'ndeki ormanda, sabah saatlerinde yangın başladı. Dumanların yükseldiğini görenlerin ihbarıyla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevlere müdahale ederken, bu sırada bölgeden kaçan ve ormanı yaktığı iddia edilen M.E., jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Ormanı 17 yerden yaktı: Jandarma tarafından yakalandı

yangın, kısa sürede söndürülürken, 2 hektarlık alanın zarar gördüğü belirlendi. Yapılan incelemede, ormanın 17 farklı yerden ateşe verildiği tespit edildi.

Jandarmada sorgusu devam eden M.E.'nin, akli dengesinin yerinde olmadığı öne sürüldü.

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#Yangın#Orman Yangını#Kahramanmaraş

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