Ormandan izinsiz yol açan muhtar, hapis cezası onanınca görevden alındı

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İncirliova ilçesi İkizdere Mahallesi, 2011 yılında hizmete açılan İkizdere Barajı nedeniyle Karabağ Mahallesi'nin alt kısmındaki yeni yerine taşındı. Barajın sularının 2016'da yükselmesiyle eski İkizdere Mahallesi'ndeki kalan arazilerine gidecekleri yol sular altında kalan bölge halkı, orman bölgesinden yeni yol açılması için gerekli yerlere müracaatta bulundu. Ancak hiçbir yerden dönüş olmayınca Şenol Erol ile bölgede arazisi olan 13 kişi, kepçe kiralayıp ormanda izinsiz yol açtı.

Yol çalışmasında ise bazı çam ağaçlarına zarar verildi. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri tarafından Şenol Erol ve kepçe operatörünün de aralarında olduğu 15 kişi hakkında ormana zarar verdikleri gerekçesiyle Aydın 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Dava sürerken, Şenol Erol 2019 yerel seçimlerinde İkizdere Mahalle Muhtarlığı'na aday olup seçildi.

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1 YIL 4 AY 20 GÜN CEZA

Konuyla ilgili, 15 kişi hakkında açılan davada muhtar Şenol Erol ve kepçe operatörüne orman alanına zarar verdikleri gerekçesiyle 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezası verildi. Diğer 13 kişi ise beraat etti. Erol ve kepçe operatörü karara itiraz etti. Ancak Yargıtay, 15 Ocak'ta yerel mahkemenin kararını onadı. Muhtar Erol ve kepçe operatörü tutuklandı. Cezaevinde 2 gün kalan muhtar ve operatör, daha sonra denetimli olarak serbest bırakıldı. Muhtar Şenol Erol hapis cezası nedeniyle, İncirliova Kaymakamlığı tarafından görevinden alınıp, yerine birinci aza Ali Atar getirildi.

Şenol Erol, konuyla ilgili, "Baraj nedeniyle arazilerimize gittiğimiz yollar sular altında kaldı. Bu nedenle yolu açmak zorunda kaldık. Niyetimiz ormana zarar vermek değildi" dedi.