×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Ormandaki yangında yerde yatarken bulundu! İlk ifadesi ortaya çıktı: Ateşi bu yüzden yakmış

Güncelleme Tarihi:

#Orman Yangını#Yangın#Antalya
Ormandaki yangında yerde yatarken bulundu İlk ifadesi ortaya çıktı: Ateşi bu yüzden yakmış
Oluşturulma Tarihi: Mart 12, 2024 11:06

Antalya'nın Kemer ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangını çıkardığından şüphelenilen kişi ise yanan alanda baygın yatarken bulundu. Orman muhafaza personelinin kurtardığı şüpheli, alkol aldıktan sonra ısınmak amacıyla ateş yaktığını söyledi.

Haberin Devamı

Kemer ilçe merkezindeki Çalış Tepe mevkisinde saat 07.00 sıralarında orman yangını çıktığı bilgisi üzerine Kemer Orman İşletme Şefliği ve Kemer Arama Kurtarma (KEMKUT) ekipleri bölgeye gitti.

Ormandaki yangında yerde yatarken bulundu İlk ifadesi ortaya çıktı: Ateşi bu yüzden yakmış

Yangına 2 arazöz ve 15 kişiyle müdahaleye giden ekipler, yoldan yaklaşık 600 metre yukarıdaki alana ulaşabildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ve sağlık ekipleri de bölgede hazır bekledi. 1 dönümlük alanda etkili olan yangın, ekipler tarafından etrafı çevrilerek kontrol altına alındı. Yangın bölgesinde soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Ormandaki yangında yerde yatarken bulundu İlk ifadesi ortaya çıktı: Ateşi bu yüzden yakmış

Haberin Devamı

Öte yandan, ilk müdahale için yangın noktasına çıkan orman muhafaza görevlisi Mustafa Atcı, yanan alanın ortasında yerde yatan kişiyi fark etti. Kendinden geçmiş halde yatan kişiyi bir süre uğraştıktan sonra kaldıran Atcı, yanındakilerle birlikte ormandan yola kadar indirdi. Adının F.K. (25) olduğu belirlenen kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Kemer Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Ormandaki yangında yerde yatarken bulundu İlk ifadesi ortaya çıktı: Ateşi bu yüzden yakmış

Çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı olduğu belirlenen F.K.'nin ilk ifadesinde alkol aldıktan sonra ısınmak amacıyla ateş yaktığını söylediği öğrenildi. F.K.'nin hastanedeki kontrollerinin ardından şüpheli olarak Kemer Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından polis merkezine götürüleceği belirtildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Orman Yangını#Yangın#Antalya

BAKMADAN GEÇME!