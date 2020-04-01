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Ece ÇELİK
Haber Giriş: 01.04.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Ormanda can pazarı

Ece Çelik
Ece Çelik
ecelik@hurriyet.com.tr
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Ece Çelik
Ece Çelik
ecelik@hurriyet.com.tr
Ormanda can pazarı
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Koronavirüs önlemleri gereği mesire ve piknik alanlarının kullanımı yasaklanıp, çalışanlara yemek sağlayan şirketler büyük ölçüde kapanınca ormana atılan yüzlerce sokak hayvanının durumu daha da trajik boyutlara ulaştı.

Hayvanları Koruma Kurtarma ve Yaşatma Derneği (HAYKURDER) Başkanı Ermen Paçalı, konuyla ilgili şöyle konuştu: “İstanbul’un ormanlarında yüzlerce hayvan taşları yalıyor, güçlü olan güçsüz olanı yiyor. Biz gönüllülerin olanakları da tükenmiş durumda. İBB tüm taleplerimizi reddetti.”

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Ece Çelik
Ece Çelik
ecelik@hurriyet.com.tr
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