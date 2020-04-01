Ormanda can pazarı

Hayvanları Koruma Kurtarma ve Yaşatma Derneği (HAYKURDER) Başkanı Ermen Paçalı, konuyla ilgili şöyle konuştu: “İstanbul’un ormanlarında yüzlerce hayvan taşları yalıyor, güçlü olan güçsüz olanı yiyor. Biz gönüllülerin olanakları da tükenmiş durumda. İBB tüm taleplerimizi reddetti.”