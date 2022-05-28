Orman yangınlarında hava gücü 2 kat arttı

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Türkiye'de geçen yıl meydana gelen orman yangınlarının ardından hummalı çalışma başlatıldı. Bu kapsamda OGM tarafından çalıştaylar düzenlendi, koordinasyon toplantıları yapıldı, eylem ve ulusal planlar hazırlandı, eğitim çalışmaları sürdürüldü, işbirlikleri yapıldı, önleme ve altyapı tesisleri oluşturuldu. En son ise AFAD ile koordineli olarak merkez Antalya olmak üzere Adana, Mersin ve Muğla’da aynı anda tatbikat düzenledi.



21 BİN PERSONEL KARADAN MÜDAHALEYE HAZIR



2022 yılı yaz dönemi için orman yangınlarına karşı hazırlıklarını tamamlayan OGM, bu yıl kara gücünü artırdı. 2022 yılı kara gücü; 21 bin personel, 1350 arazöz, 692 iş makinesi ve 2 bin 270 ilk müdahale aracından oluşturuldu. Bunlara ek olarak Karayolları Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 185 dozer, 12 su tankeri, 25 greyder, 1913 ekskavatör, 299 treyler rezerv gücün de ihtiyaç durumunda devreye gireceği belirtildi.

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