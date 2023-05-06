Orman yangınlarına karşı gökyüzüne ‘Otağ’ kurulacak

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı törenle orman yangınlarıyla mücadelede kullanılmak üzere yerli ve milli kaynaklarla üretilen T70 helikopterin yanı sıra 4 Air Tractor uçak ve insanlı keşif uçağı OGM’ye teslim edildi. Erdoğan, helikoptere ‘Nefes’, insanlı keşif uçağına da ‘Otağ’ ismini verdi. OGM envanterine yeni katılan helikopter, uçak ve insanlı keşif uçağının orman yangınlarında hava filosunun gücüne güç kattığını söyleyen Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, şu bilgileri verdi:

YERDEYMİŞ GİBİ...

“Otağ, yerde kurulmuş bir savaşın, bir operasyonun yönetildiği merkezdir. İsmin özel bir anlamı var. Otağ bizim yerde kurduğumuz yangın yönetim merkezini gökyüzüne taşıyan araç görevi görecek. Karadayken yangın mahallini izleyip, gözetip oradaki araçları, ekipleri, yangının seyrini yerden izlerken, onu yönetirken, o, karargâhımızı gökyüzüne taşıyıp, oradan yangını tıpkı yerdeymiş gibi, sahanın tamamını görüyormuş gibi yönetmemizi sağlayacak bir araç. Uçağın kendi bedeli kadar üzerine takılan donanımların bedeli var. Otağ, bu donanımları ile sahadan bilgileri derleyip toplayıp bize iletecek, biz de sahanın tamamını görüyormuş gibi yangını yönetebileceğiz. Oradaki ekiplerimize, yol durumuna, ateşin ilerlemesine ilişkin bilgileri bize verecek. Yangını yönetecek kişinin doğru, isabetli kararlar almasını sağlayacak bir sistemden bahsediyoruz.”

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‘SINIFINDA DÜNYANIN EN İYİSİ’

Karacabey, keşif uçağının sadece yangınlarda kullanılmayacağını belirterek, “Diğer ormancılık çalışmaları, orman envanteri, tarım arazilerindeki sulama alanlarının miktarını belirleme, afetler gibi konularda çok büyük katkılar sağlayacak. ABD, Kanada, Portekiz ve Avustralya’da kullanılıyor; fakat bizim uçağımıza takılı ekipmanlar diğer ülkelerdekine göre daha ileri teknolojiye sahip olduğu için sınıfında dünyanın en iyi uçağından bahsediyoruz” diye konuştu.