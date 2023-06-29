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Orman yangınlarına karşı 4 kilometrelik ‘ateş’ yasağı

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#Orman#Yangın#Ateş Yasağı
Orman yangınlarına karşı 4 kilometrelik ‘ateş’ yasağı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 29, 2023 07:00

Her yıl ciğerlerimizi yakan orman yangınlarına karşı çok sıkı yasaklar getirildi. Antalya Valiliği ormanlara 4 kilometre mesafedeki alanlarda, özel mülkiyete konu araziler de dahil ateş yakmayı, havai fişek atmayı ve dilek balonu uçurmayı yasakladı.

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Antalya Valiliği, Vali Ersin Yazıcı imzalı ‘Orman Yangınlarının Önlenmesi’ başlıklı genelge yayımladı. Yaz aylarında havaların aşırı derecede ısınması göz önünde bulundurularak ormanlık bölgeler ile tarım arazilerinde, insan ve araç yoğunluğunun artması ile birlikte, orman yangınlarının meydana gelebileceği değerlendirilerek, ormanları yangına karşı korumak amacıyla 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi gereğince bu genelgenin yayımlandığı belirtildi. 11 maddelik kararların bulunduğu genelgede, il sınırları içerisindeki orman alanlarının 4 kilometre civarında yer alan ve yakınlığı nedeniyle orman yangınlarına neden olabilecek yerlerde, özel mülkiyete konu araziler de dahil ateş yakmanın yasak olduğu kaydedildi.

Orman yangınlarına karşı 4 kilometrelik ‘ateş’ yasağı

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MANGAL, SEMAVER YOK

Orman Kanunu’nun 76’ncı maddesinde yer alan ‘Ormanlarda izin verilen ve ocak yeri olarak belirlenen yerler dışında ateş yakmak yasaktır’ hükmü uyarınca, orman alanları içerisinde, yetkili kurumlarca belirlenmiş tescilli piknik ve mesire alanları hariç mangal/ semaver/ ateş yakılmasının yasak olduğu dile getirildi. Genelgeye göre, belirlenen orman alanları ile orman alanlarının civarında izin verilen piknik ve mesire yerlerinde ise 31 Ekim 2023 tarihine kadar saat 20.00’den sonra mangal/ semaver/ ateş yakılması yasak. Başta ormanlık alanların civarındaki yerler olmak üzere, anız veya bitki örtüsü, bağ ve bahçe artığı ot, dal yakılmasının da yasak olduğu belirtilen genelgeyle, orman sınırlarına 4 kilometre yakın yerlerde yangına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanılması da yasaklandı.

Orman yangınlarına karşı 4 kilometrelik ‘ateş’ yasağı

% 90’I İNSAN KAYNAKLI

- Orman Genel Müdürlüğü’nce Kurban Bayramı’nda özellikle vatandaşların mangal aktiviteleri yoğun olacağından, hazırlanan bilgilendirici görseller sosyal medya hesapları üzerinden uyarı niteliğinde yayınlandı. Hazırlanan görsellerde şu uyarılar bulunuyor:

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Orman yangınlarına karşı 4 kilometrelik ‘ateş’ yasağı

“Anız yakmayın. Sigara izmaritinizi doğaya atmayın. Mangal ve kamp ateşinizi söndürdüğünüzden emin olun. Orman yangınına sebep olabilecek davranışlardan uzak duralım, ormanlarımızı hep birlikte koruyalım. Türkiye’de her yıl 2 bin 500-3 bin orman yangını ile mücadele ediliyor. Orman yangınlarının yüzde 90’ı insan kaynaklı çıkıyor. Rüzgârlar ve hava şartları nedeniyle afet boyutuna varabiliyor. Orman köylerinde yaşamı tehdit edebiliyor. Ateşe hassas bölgelerde anız, mangal, kamp ateşi yakmayın. Ormanda yoğun duman ve ateş gördüğünüzde orman yangını ihbar hattı Alo 177’yi arayın. Erken müdahale orman kurtarır, vatan kurtarır.”

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#Orman#Yangın#Ateş Yasağı

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