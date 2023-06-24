×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Orman yangınının nedeni 'yakılan ceset' çıkmıştı: Delil yetersizliğinden serbest

Güncelleme Tarihi:

#Orman Yangını#Marmaris#Muğla
Orman yangınının nedeni yakılan ceset çıkmıştı: Delil yetersizliğinden serbest
Oluşturulma Tarihi: Haziran 24, 2023 13:40

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, 5 hektar ormanın zarar gördüğü orman yangınının çıktığı bölgede bulunan erkek cesediyle ilgili gözaltına alınan M.A. (44), polisteki ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. 2 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiği olayla ilgili, bölgedeki kamera kayıtları tek tek inceleniyor.

Haberin Devamı

Marmaris'in Sarıana Mahallesi'ndeki kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanda, dün saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Yükselen dumanları görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Yangına 9 helikopter ve 6 uçakla havadan, 6 pikap, 2 ilk müdahale aracı, 34 arazöz, 17 su ikmal aracı, 6 dozer, 6 treyler, 13 minibüs, 5 yakıt tankeri, 1 seyyar tamir aracı, 1 yangın yönetim aracı, 20 teknik personel, 18 orman mühendisi ve 380 işçiyle karadan müdahale edildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin destek verdiği söndürme çalışmalarıyla 3 saatte kontrol altına alınan yangında 5 hektar orman zarar gördü.

Orman yangınının nedeni yakılan ceset çıkmıştı: Delil yetersizliğinden serbest

Haberin Devamı

DELİL YETERSİZLİĞİ

​Yangın bölgesinde bir erkek cesedi bulundu. Yangının, öldürülen kişinin cesedinin ormana atıldıktan sonra şüpheli ya da şüpheliler tarafından ateşe verilmesi sonucu çıktığı belirlendi. Muğla ve Marmaris Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Cesetle ilgili olarak M.A. adlı kişi gözaltına alındı. 'Kasten orman yakma' ve 'kasten öldürme' suçlamasıyla gözaltına alınan, 'Hırsızlık', 'Kasten yaralama', 'Cinsel istismar' ve 'Tehdit' gibi birçok suçtan kaydı olduğu öğrenilen şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından delil yetersizliğinden serbest bırakıldı.

Gözden KaçmasınMarmaristeki orman yangını kontrol altına alındı... Korkunç neden ortaya çıktı 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildiMarmaris'teki orman yangını kontrol altına alındı... Korkunç neden ortaya çıktı! 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildiHaberi görüntüle

KAMERA KAYITLARI TEK TEK İNCELENİYOR

Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan cesede yapılan otopside, boğularak öldürüldüğü belirlendi. Cesedin kimliğinin belirlenmesi için alınan kan numunesi ise Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na gönderildi. 2 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiği olayla ilgili, bölgedeki kamera kayıtları tek tek incelenirken, soruşturma da kapsamlı olarak yürütülüyor. Şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri de görevlendirildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Orman Yangını#Marmaris#Muğla

BAKMADAN GEÇME!

Huzura kaçışın adresi Kuzey Ege’nin keşfedilmeyi bekleyen 10 incisi

Huzura kaçışın adresi Kuzey Ege’nin keşfedilmeyi bekleyen 10 incisi

#Rota
Rusyanın ajanı olduğu iddia edilmişti... Beyaz balina Hvaldimir 4 yıldır yaşadığı yeri aniden terk etti Karşı karşıya olduğu hayati tehlike gerçek

'Rusya'nın ajanı' olduğu iddia edilmişti... Beyaz balina Hvaldimir 4 yıldır yaşadığı yeri aniden terk etti 'Karşı karşıya olduğu hayati tehlike gerçek'

#Hvaldimir
Yaz geldi tartışma başladı: Güneş kremi kullanımı D vitamini alımını engeller mi 30 dakika yeterli

Yaz geldi tartışma başladı: Güneş kremi kullanımı D vitamini alımını engeller mi? '30 dakika yeterli'

#Sağlık