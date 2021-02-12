Orman köpeklerine ayda 90 ton yemek

Talihsiz hayvanların şansı bu proje ile döndü. Elbette, birçok kişi bireysel olarak yapabildikleri kadar bu hayvanlara yardıma gitti. Yiyecek götürdü. Ancak “Ormanlardaki hayvanlar için ne yapabiliriz?” diye kolları sıvayan bir kişi var ki o herkesten farklı bir iş yaptı. “İstanbul Ormanları” diye başlattığı projesi ile bir yıldır her hafta tonlarca yemek dağıtımı yaparak karda kışta hayvanları aç kalmalarını önledi. Bu kişi Oral Yalçın...

Yaz-kış, yağmur-çamur demeden orman hayvanlarına mama taşıyan sıkı bir Yalçın, projeyi söyle anlattı;

“Mart ayında pandemi başlangıcı ile beraber ormanlara terk edilen sokak hayvanları da çok zor bir sürece girmişti. Bu süreçle beraber bizde 'Ne yapabiliriz?' diye düşünürken çalışmış olduğum lojistik şirketinin mutfaklarından birisini sokak hayvanları için yemek yapımına açtık. Ormandaki hayvanlar için besin değeri oldukça yüksek yemek yapımına başladık. Başta ayda 20 ton olan üretimimiz çok kısa zamanda 40 tona, sonra 60 tona ve son iki aydır da 90 tona çıktı. Üretilen yemekleri hijyenik olması açısından vakumlayarak gönderilere başladık. Muhtelif orman bölgelerinde dağıtım yapan 11 ayrı gönüllü grubu kanalı ile bu yemekleri ulaştırarak dağıtılmasını sağladık. Bugün ulaştığımız rakam 42 gönüllü grup oldu. Bunun dışında kendi bünyemizde kurduğumuz iki kadrolu ekibimizle de gidilmeyen ya da yetersiz kalan bölgelere girmeye başladık. İstanbul dışı olan Gebze, Dilovası, İzmit, Çatalca, Tekirdağ il ve ilçelerine de destek vererek dağıtım ağımızı genişlettik. İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu bölgeleri için de muhtelif kampanyalar düzenleyerek çok zor durumda ki bölgelere destek verdik, vermeye devam ediyoruz. Suistimallerin had safhada olduğu bu camia da ana hedefimiz; şeffaf, güvenilir, hızlı eyleme geçen ve hayvan sevmekten öte hayvanları koruyan bir kitlenin aynı çatı altında toplanarak bir insanlık projesini başlatmak oldu. Bu projeye kurumların yemek malzemesi desteği vererek ortak olması, daha çok hayvana ulaşmamız ve sadece kendi ülkemiz değil bu konuda Avrupa gözünde güvenilir bir yapı olabilmemiz en büyük arzumuz.20 yıldır aktif olarak orman beslemesi yapan biri olarak artık açlığın ve sefaletin son bulması en büyük hayalim. Bu konuya daha çok vakit ayırmak amacıyla da çalıştığım şirkette 'Doğayı Koruma Projeleri' adlı bir departman kurduk ve bende bu departmanın yöneticisi olarak görevimi revize etmiş oldum. Böylesi büyük bir proje için herkesten tek arzum bizlere destek vermeniz. Sizlerin sayesinde binlerce hayvanın karnını doyuracağı, tedavi edileceği, sahiplendirileceği bir ana yapıyı kurmak daha kolay olacaktır. Haftada 5 gün bu sahipsiz canlara guruplarla yemek götürüyoruz. Köpeklerin mutlu ve sağlıklı olması bizim için büyük ödül oluyor.”