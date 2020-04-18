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Musa KESLER
Haber Giriş: 18.04.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Orhan Koloğlu’ndan acı haber

Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
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Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
Orhan Koloğlu’ndan acı haber
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Libya’nın ilk başbakanı Sadullah Koloğlu’nun oğlu, tarihçi-yazar Orhan Koloğlu, 93 yaşında hayatını kaybetti. Tuzla’da bir huzurevinde kalan Koloğlu, kalp rahatsızlığına bağlı olarak hastaneye kaldırılmıştı.

Orhan Koloğlu‘nun gençliğinin ilk yılları, babasının başbakan olduğu (1949-1952) Libya’da geçti. 70’li yıllarda Bülent Ecevit’in Libya özel temsilcisiydi. Libya’ya dair kitaplar yazdı. Kariyerine 90’dan fazla kitap, basın yayın genel müdürlüğü, çeşitli ülkelerde ataşelikler ve siyasi danışmanlıklar sığdırdı. Tuzla’da kaldığı huzur evindeki mütevazı odasında son ropörtajını Hürriyet’e vermiş ve yeni kitabının üzerinde çalıştığını anlatmıştı.

Orhan Koloğlu’nun ölümünü yeğeni yazar Sina Koloğlu, “Amcam Orhan Koloğlu’nu biraz önce kaybettik. Dolu dolu yaşadı. Son dakikaya kadar çalıştı. 90’a girerken 90’ıncı kitabını yazdı. Hepimizin başı sağ olsun. Çok yeni aldım haberi. Fazla da bir şey yazamıyor insan’ mesajıyla duyurdu...

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Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
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