Orhan Baba dinleyenlerin çocukları rap’le arabeski birleştirdi

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Dijital müzik platformu Spotify, Z Kuşağı’nın arabesk müzikle olan ilişkisini ortaya koydu. Ancak bir gerçek daha var. O da rap’le arabesk sound’ların birleştiği yeni müzik türüne olan ilgi. Funda Arar ile Semicenk’in “Al Sevgilim” şarkısı, Eypio ve Tuğçe Kandemir’in “Seni Öptüğüm Sokak” gibi şarkılar çok sevilirken Ebru Yaşar’ın Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut’la yaptığı “İçime Ata Ata” düeti büyük başarıya ulaştı. Spotify tüm bu şarkıları kategorize etmek için “Besk Rap” adında bir liste oluşturdu. Peki bu müzik türü gelip geçecek mi yoksa yeni bir müzik türü olarak varlığını sürdürecek mi? Arabesk ve rap sound’ları neden bu kadar seviliyor? Müzik yazarları Sinem Vural ve Müjde Yazıcı anlattı.

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TEMELLERİ 10 YIL ÖNCE ATILDI

MÜJDE YAZICI: Türkiye’de 40 yılı aşkın bir süredir ülkenin damarlarına işlemiş olan arabesk müzik, yıllar içinde çeşitli temsilcileriyle bazen çok popüler oldu, bazen diğer müzik türlerine bilhassa pop müziğe adapte edilerek dinleyiciye sunuldu ama asla yok olmadı. Bugün daha çok rap müzik ile yan yana anılarak yine gündemde. Arabeske fazla ilgi duyuluyor olunması yeni olmadığı gibi arabesk ile rap müziğin entegrasyonu da yeni sayılmaz. 10 yıl önce yazdığım bir yazı “arabesk-rap” şeklinde tarif edilen yeni bir türün gençler arasında fazla dinleniyor olmasıyla ilgiliydi. O dönem çok popüler olan Yeteneksizsiniz yarışmasına çıkan gençlerin çoğu arabesk rap adı verilen, rap’teki isyan duygusundan uzak, çeşitli “manevi isyanlarını” anlattıkları şarkılar söylüyordu. Gettoda Orhan Baba, Müslüm Baba dinleyenlerin çocukları isyanlarını rap altyapılarına adapte etmeye çoktan başlamıştı. Günümüzde ise; prodüksiyon kalitelerinin artması, dijital platformların oyuna girmesi ve arabesk müziğin belli bir kesime ait sosyal bir kimlik oluşundan uzaklaşması, toplumsal değişim de bugün yine arabesk müziği konuşmamızı sağladı.

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Z KUŞAĞI ARABESKİ YENİ KEŞFETTİ

SİNEM VURAL: Arabesk müziğin furya olduğu zamana yetişemeyen Z Kuşağı’nın bu müzikle tanışması ve spor dahil hayatının her alanında kullanmasının ilk nedeni yeni keşfetmeleri. İkinci nedeni ise hayat şartları, gelecek endişesi ve sözlerin içinde bulundukları duygu durum değişikliklerine eşlik etmesi. Listede en çok dinlenilen isimler arasında Müslüm Gürses’in zirvede olması, sanatçının şarkılarının hâlâ peyderpey yayınlanmasından, hakkındaki filmin izleyici toplamasından ve özellikle zirvede bulunan şarkısı Nilüfer’in daha genç bir kitleyi zamanında da yakalamasından kaynaklanıyor. Sözlerinde kırgınlıklar, acılara yer veren bu şarkılar, kâh nağmeli vokallerle kâh düzenlemelerdeki inceliklerle soft arabesk diye nitelendirilebilse de Z Kuşağı’nın kimseye müdana etmeyen tavrıyla dilediğince dinlediği şarkılar arasında arabesk gelecek yıl da zirveye oynarsa şaşırmamak lazım.