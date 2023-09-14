Örgüt liderine kirve sorgusu

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Bürosu, 7 Eylül’de suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan için gözaltı talimatı verdi. Kaplan’ın yurtdışına kaçacağı bilgisine de ulaşıldı. Kaplan, Esenboğa Havalimanı’ndaki operasyonla, koruması Uğur Pekşen ile gözaltına alındı ve tutuklandı.

9 SAAT SORGULANDI

Kaplan’ın emniyetteki sorgusu 9 saat sürdü. Çetenin eylemlerinin yanı sıra, Kaplan’a, 29 Ağustos’taki oğlunun sünnet düğününe ilişkin de soru yöneltildi. “Düğüne ülke çapında bilinen suç örgütü liderleri Selahattin Yılmaz, Menderes Kutlu ve Necati Arabacı’nın kirve olarak katıldıkları; ülke genelinde faaliyet gösteren illegal yapılanmalar ile ilişkili olduğunuz anlaşılmıştır. Açıklamanızı yapın” sorusuna Kaplan, “Bu kişilerin illegal bir işini duymadım, bilmiyorum. Ortak arkadaşlarımız vasıtası ile tanıştım. Her birini yılda bir kez belki görmem bile, kirve yapmamın nedeni ortak arkadaşlarımızın olmasıdır” karşılığını verdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ise, 29 şüpheliden 14’ünün tutuklandığını, 15’inin adli kontrolle serbest bırakıldığını, 13 şüphelinin de firari olduğunu belirtti ve soruşturmayla ilgili gizliliği ihlal eden paylaşım yapan kamu görevlileri ve diğer kişiler hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

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‘ADIM ADIM ELE GEÇİRİYORLARDI’

Soruşturma dosyasına Kaplan çetesinin amacı “Gözde eğlence mekânlarının işletmeciliğini yapmak olduğu, bu emeline ulaşmak için mekânın önce vale, otopark, dış güvenlik gibi işlerini alarak kendilerini kabullendirdikleri, sonrasında ise mekânın belli oranda hisse ortaklığını aldıkları, en sonunda da örgütün baskıcı gücünü kullanarak komple işletmeciliğini ele geçirdikleri, sonrasında da mekânların işletmelerini devrederek örgüte haksız ekonomik çıkar sağladığı” şeklinde yansıdı.

DİŞLERİNİ SÖKÜP ‘IBAN AT PARA VEREYİM DE YAPTIR’ DEMİŞ

Kaplan ve çetesi tarafından darp edilerek 4 dişi sökülen E.D. isimli büfeci ifadesinde,“2019 yılında Ayhan, benimle telefon yoluyla iletişime geçti. Bana ‘Bugün kandil gecesi seni rüyamda gördüm, dişlerini yaptırmadıysan IBAN at sana göndereyim dedi” iddiasında bulundu. Bir eğlence mekânı sahibi olan müşteki Ceyhun T. ise çete üyeleri hakkında yaptıkları şikâyetlerinin sonuçsuz kaldığını iddia ederek, özetle şunları söyledi: “Organize şubeden aradığını söylen bir memur beni çağırdı. Ben de bunun üzerine arkadaşlarım olan Kemal I. ve Serdar Y.’yi yanıma alarak organize şube müdürlüğüne gittim. Burada bizimle görüşen memurlar ilk başta bize ‘Artık bu konuyu uzatma, bundan bir şey çıkmaz’ gibi şikâyetten vazgeçirmeye yönelik söylemlerde bulundular.”