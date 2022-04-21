Orgeneral Çetin, Siirt’te temaslarda bulundu

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Siirt’te çeşitli temas ve incelemelerde bulunmak üzere gelen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu ile birlikte ‘Siirt Gazi ve Şehit Aileleri Dernekler Federasyonu'nu ziyaret etti. Federasyon Başkanı Abdulbaki Olgaç, güvenlik korucuları, şehit aileleri ve gaziler tarafından karşılanan Orgeneral Çetin, dernek yöneticileri ve vatandaşlarla bir süre görüştü. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun selamlarını ileten Orgeneral Çetin, şehit yakınları ve gazilerin her zaman yanında olmayı sürdüreceklerini söyledi. Şehitlerin bıraktığı emanetlere sahip çıkacaklarını dile getiren Orgeneral Çetin, "Allah bizi sizlere karşı mahcup etmesin. Devlet olarak millet olarak hep birlikte bu vatan için, bu millet için, şanlı bayrağımız için, canımızı feda etmeye hazırız" dedi.

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ZİYARET, ÇEKİLEN HATIRA FOTOĞRAF İLE SONA ERDİ



Ziyarete, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu, şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.