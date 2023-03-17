Organları 3 hastaya can oldu

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Çarşıbaşı ilçesine bağlı Yavuz Mahallesi'nde 1 Mart günü Mustafa Erdoğan'ın üzerine, arazisinde kestiği ağaç devrildi. Yaralanan Erdoğan, Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yoğun bakım servisinde tedavi gören Erdoğan’ın 14 gün sona beyin ölümü gerçekleşti. Erdoğan'ın organları, ailesinin onayıyla bağışlandı.

Uzman ekip tarafından operasyonla alınan Erdoğan'ın böbrekleri Erzurum’da 37 ve 44 yaşlarında 2 hastaya, karaciğeri ise Samsun’da 57 yaşındaki hastaya nakledildi.