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Organları 3 hastaya can oldu

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#Organ#Mustafa Erdoğan#Organ Bağışı
Organları 3 hastaya can oldu
Oluşturulma Tarihi: Mart 17, 2023 11:54

Trabzon'da kestiği ağacın altında kalıp, 14 gün sonra beyin ölümü gerçekleşen Mustafa Erdoğan’ın (58) bağışlanan organları Erzurum ve Samsun'da 3 hastaya nakledildi.

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Çarşıbaşı ilçesine bağlı Yavuz Mahallesi'nde 1 Mart günü Mustafa Erdoğan'ın üzerine, arazisinde kestiği ağaç devrildi. Yaralanan Erdoğan, Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yoğun bakım servisinde tedavi gören Erdoğan’ın 14 gün sona beyin ölümü gerçekleşti. Erdoğan'ın organları, ailesinin onayıyla bağışlandı.

Uzman ekip tarafından operasyonla alınan Erdoğan'ın böbrekleri Erzurum’da 37 ve 44 yaşlarında 2 hastaya, karaciğeri ise Samsun’da 57 yaşındaki hastaya nakledildi.

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#Organ#Mustafa Erdoğan#Organ Bağışı

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