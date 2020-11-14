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Ramazan ÇETİN - DHA
Haber Giriş: 14.11.2020 - 19:07 | Son Güncelleme:

Organize suç çetesine büyük operasyon!

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Organize suç çetesine büyük operasyon!
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Denizli’de polis ekiplerince ’tefecilik’, ’yağma’, ’kasten yaralama’, ’tehdit’ ve ’organize suç örgütü kurma’ dahil 70 suça karıştığı tespit edilen çeteye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheliden 12’si, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ’tefecilik’, ’yağma’, ’kasten yaralama’, ’tehdit’ ve ’organize suç örgütü kurma’ suçlarına karışan çetenin çökertilmesi için soruşturma başlattı.

Şüphelilerin kimlik ve adreslerini belirleyen ekipler, dün sabah operasyon düzenledi. Kent merkezinin yanı sıra Honaz, Sarayköy ve Acıpayam ilçelerindeki 28 adrese yapılan, özel harekat ekiplerinin de katıldığı eş zamanlı baskınlarda, çelik kapılar kırılarak evlere girildi. Operasyonda 19 şüpheli, gözaltına alındı. Ev, iş yeri ve lüks otomobillerde yapılan aramalarda; 6 ruhsatsız ve 3 kurusıkı tabanca, 699 muhtelif çapta tabanca mermisi, 4 ruhsatsız av tüfeği ile muşta ve satır gibi kesici- delici aletlerin yanı sıra çek ve senetler ele geçirildi.

Organize suç çetesine büyük operasyon



Emniyete getirilen şüphelilerin, 70 suça karıştığı tespit edildi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 19 şüpheliden 12’si, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 7’si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Organize suç çetesine büyük operasyon

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