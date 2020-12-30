Organize işler

Hürriyet’in ulaştığı soruşturma dosyasına göre, olay 17 Aralık akşamı yaşandı. 5 kişi, hazırladıkları sahte mahkeme kararı ile uzun yıllar kuyumculuk yapan Cihan İ.’nin evinde arama yaptı. Bu kişiler, Cihan İ. ile eşi Sevim İ.’ye haklarında “FETÖ soruşturması” yürütüldüğünü söyledi. Ekip, yanlarına aldıkları yüklü miktardaki para ve altın ile evden ayrıldı. Tutanak tutulmayınca ev sahipleri durumdan şüphelendi ve polise haber verdi. 18 kişi gözaltına alındı.

İSPİYONCU KÂHYA ÇIKTI

Şüphelilerin bir kısmı suçu inkâr etseler de Anadolu Adliyesi’nde özel güvenlik görevlisi olarak çalıştığını belirten Mutlu Ş., bildiklerini anlattı. Mutlu Ş. hâkimlik sorgusunda “Beni, firari durumdaki İrfan Y. aracılığı ile Mehmet isimli kâhya aradı. Kâhya, 28 yıldır o evde çalıştığını, bu şahıslarda 60 kilogram altın ve 10 milyon doların üstünde para olduğunu söyledi” dedi.

Çete elebaşının firari konumdaki İrfan Y. olduğunu öne süren Mutlu Ş. şunları söyledi: “Ahmet Y., Fatih G., Gökhan G. ile ismini bilmediğim bir kişi 06 plaka araçla yanıma geldiler. Bu kişiler Ankara’dan geldiklerini, devlette özel bir görevlerinin olduğunu söylediler. Kendileri de çakarlı arabayla geldiler. Ben eve girdim. Yanımda, istihbaratçı olduğunu söyleyen Gökhan G. ve Ahmet Y. vardı. Fatih G. de, 06 plakalı araçla dışarıda bizi gözetliyordu. Eve 5 kişi girdik. Daha sonra beni çıkardılar. Bu şahıslar evden bir şeyler aldılar; ama görmedim. Bu evde sahte bir mahkeme evrakı göstererek arama yapılacağını Tolga U.’dan öğrendim. Arama kararı fikrini veren Tolga U.’idi” dedi.

9 KİŞİ TUTUKLANDI





Hâkimlik sorguları sonrası 9 kişi tutuklandı. Tutuklanan isimler arasında Anadolu Adliyesi’nde özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Mutlu Ş., özel güvenlik görevlisi Neşet Ö., Koruma Şube’de görevli 30 yıllık polis memuru Tolga U., meslekten ihraç edilen 23 yıllık polis Ramazan A., kamudan ihraç edilen Ahmet Y., Fatih G., Gökhan G., özel bir şirkette çalışan Özer Ş., Sevban Y., Ali Y. yer aldı. Ankara’dan gelen isimler arasında yer alan Ahmet Y., İstanbul’a maske satışı için geldiğini belirtti. Şüpheliler, ‘silahlı suç örgütü kurma’ ve ‘konutta silahlı yağma’ ile suçlanıyor.