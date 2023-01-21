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Organize infaz

Güncelleme Tarihi:

#İnfaz#Otomobil#Mardin
Organize infaz
Oluşturulma Tarihi: Ocak 21, 2023 07:00

Mardin’de Iraklı 5 kişinin öldürülmesinde yeni detaylar ortaya çıktı. 4 şüpheliden ikisinin takip ettiği, diğer ikisinin ise yolda pusu kurduğu saldırganlar, Iraklı grubu başlarına kurşun sıkarak öldürmüş.

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Diyarbakır’da bulunan özel hastanedeki randevularına gitmek için Irak’ın Duhok kentinden perşembe gecesi yola çıkan akraba 5 kişinin içinde bulunduğu cip, Mardin Artuklu’da otomatik silahlarla saldırıya uğradı. Saldırıda Hindreen Abdullah Salih (39), Waheda Haedar Jasim (63), Abdullah Saleh Mustafa (69), Chiman Shaheen Khalid (75) ve Ahmed Jalaladeen İbrahim (45) hayatını kaybetti. Nusaybin’deki evlerine düzenlenen baskınla gözaltına alınan M.Ş., F.A., A.Y. ve A.K., ifadelerinde olayı soygun için gerçekleştirdiklerini söyledi. Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda M.Y. ve Z.K. de gözaltına alındı. M.Y. ve Z.K. jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Cumhuriyet savcısı Ekrem Yıldız, şüphelilerden ikisinin Nusaybin-Mardin yolu üzerinde konaklayan aracı takibe aldıkları, diğer iki kişinin de aracı Nusaybin çıkışında durdurarak içindekileri öldürmek için ateş açtığını söyledi.

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‘DUHOK’TA TANINAN BİR AİLEYİZ’

Saldırıda annesi Waheda Haedar Jasim’i ve ağabeyi Ahmed Jalaladeen İbrahim’i kaybeden Havar Jalaladeen İbrahim, “Annem ve kardeşim Diyarbakır’a doktora gitmek için gelmişlerdi. Biz Duhok’ta bilinen ve tanınan bir aileyiz. İnsanlar bizi tanıyor, kardeşim imam hatiptir. Faillerin bu işi neden, niçin yaptığının ortaya çıkartılması tek talebimizdir” dedi.

Havar Jalaladeen’in kardeşi Harbi Jalaladeen İbrahim de olayda hayatını kaybeden Abdullah Saleh Mustafa ve ağabeyi Ahmed Jalaladeen İbrahim’in Duhok’ta tanınan imamlar olduğunu söyledi. Müyesser Abdullah da “Vefat edenlerden biri babam, biri annem, biri kız kardeşimdi. 10 yıldır ailemiz Türkiye’ye gidip geliyor, ağabeyimin Türkiye’de evi var” ifadelerini kullandı.

Öte yandan 61 dernek, vakıf ve sendika yetkilisinin bir araya gelerek kurduğu Mardin Sivil Toplum Kuruluşu Platformu, Artuklu ilçesindeki Şakir Nuhoğlu Camii önünde yaptıkları basın açıklamasıyla 5 kişinin öldürüldüğü saldırıyı kınadı. 

 

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#İnfaz#Otomobil#Mardin

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