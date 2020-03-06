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Ahmet BAYRAK/ORDU, (DHA)
Haber Giriş: 06.03.2020 - 10:06,Son Güncelleme:/

Ordu’dan 40 Özel Harekat polisi, Edirne’ye gitti

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Ordu’dan 40 Özel Harekat polisi, Edirne’ye gitti
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ORDU’da görevli 40 Özel Harekat polisi, göçmen yoğunluğunun yaşandığı Yunanistan sınırında güvenliği sağlamak için Edirne’ye gitti.

Türkiye'nin çeşitli illerinden Avrupa ülkelerine gitmek için yola çıkan göçmenlerin Edirne’ye akını sürerken, Yunanistan sınırında bin Özel Harekat polisinin görevlendirileceği açıklandı. Bu kapsamda Ordu Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü bünyesindeki 40 polis, bölgede görevlendirildi. Özel Harekat polisleri, Ordu Valiliği önünde bekleyen otobüse binerek, Edirne’ye doğru yola çıktı.

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