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Ordu’daki FETÖ/PDY operasyonunda 19 gözaltı

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#Ordu#FETÖ#Operasyon
Ordu’daki FETÖ/PDY operasyonunda 19 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 16, 2024 18:57

Ordu’da polis ekipleri tarafından düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 19 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

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Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde Türkiye genelinde FETÖ/PDY'ye yönelik yapılan operasyon kapsamında Ordu'nun Altınordu, Ünye, Fatsa, Korgan ve Aybastı ilçesi ile Amasya ilinde operasyon düzenlendi. Toplam 20 adreste düzenlenen operasyonda H.U. (38), O.K. (32), G.A. (32), Ü.B. (30), L.E. (41), E.E. (31), M.B. (44), S.K. (38), F.A. (40), Z.G.K. (33), I.T. (37), R.A.K. (44), D.A. (45), Y.Y.H. (42), E.V. (37), A.Ç.Ş. (31), Ç.Ç. (43), İ.K. (37) ve M.Ç. (37) isimli şüpheliler yakalandı.

Şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

 

 
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#Ordu#FETÖ#Operasyon

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