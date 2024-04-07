Ordu’da yeniden yapılan sayımlarda AK Parti’nin oyu arttı

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Ordu’nun ilçelerinde itiraz eden İYİ Parti'nin avukatlarının da bulunduğu sayımlarda ilk sonuçlar elde edildi. İYİ Parti’nin itirazları sonucu Çatalpınar’da 20 sandıkta geçersiz oyların yapılan sayımında AK Parti’ye 9 oy daha çıkarken, İYİ Parti'ye 2 oy çıktı. Fatsa’da itiraz edilen iki sandıkta geçersiz oyların sayımında ise AK Parti’ye 3, İYİ Parti'ye 1, Yeniden Refah Partisi'ne 1, DEM Parti’ye 1 oy çıktı.

İkizce’de 6 sandıkta geçersiz oyların sayımında AK Parti’ye 2 oy daha çıktı. Kabataş ilçesinde İYİ Parti tarafından itiraz edilen 12 sandıkta geçersiz oyların tekrar sayımında AK Parti’ye 9, İYİ Parti'ye 4 oy çıkarken, Mesudiye’de toplam sandık olan 10 sandıkta geçersiz oyların tekrar sayımında AK Parti’ye 4 oy daha çıktı. Perşembe’de İYİ Parti'nin itirazı üzerine 4 sandıkta geçersiz oyların yeniden sayımında ise AK Parti’ye 15 oy çıktı. Sayımda İYİ Parti'ye 5, CHP’ye 4, Yeniden Refah Partisi'ne 1 ve DEM Parti'ye 1 oy çıktı

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Ünye’de İYİ Parti'nin itiraz ettiği 3 sandıkta geçersiz oyların yapılan sayımında ise AK Parti’ye 2 oy daha çıktı.

Öte yandan Kumru, Gülyalı, Gölköy ve Çamaş ilçelerinde oy sayımı aynı kaldı.