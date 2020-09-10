Ordu’da yaya yoğunluğu olan yerlerde sigara içme yasağı

Vali Tuncay Sonel, koronavirüs denetimleri kapsamında kent merkezinde denetimlerde bulundu. Süleyman Felek, Sırrıpaşa ve İsmetpaşa Caddesi ile sahil bandında sigara içilmesini yasakladıklarını belirten Vali Sonel, “Vatandaşlarımız bugün itibariyle artık maskesini takacak, mesafeye, temizliğe dikkat edecek. Maskesini indirip sigara içmeyecek, hem kendisine hem çevresine zarar vermeyecek. Sosyal mesafe ve temizliğe özen gösterelim. Alınan kurallara uymak, hem kendi sağlığımız, hem de diğer vatandaşlarımızın sağlığı için çok önem arz ediyor. Hep birlikte kurallara uyduğumuz takdirde Covid-19’u yeneceğiz. Ordulu hemşerilerimden maske, mesafe ve temizlik konularında özellikle hassasiyet göstermelerini istiyorum” dedi.

Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında pozitif vaka ile temaslıların karantina süresini evlerinde geçirmek zorunda olduklarını da hatırlatan Vali Tuncay Sonel, alınan kurallara uymayan vatandaşların KYK yurtlarında karantinaya alınacağını, masraflarında kendilerinden tahsil edileceğini ifade etti.