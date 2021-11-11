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Ordu'da vahşet: Çocuklarının gözü önünde eşini taksiyle ezdi!

#Ordu#Cinayet#Taksi
Orduda vahşet: Çocuklarının gözü önünde eşini taksiyle ezdi

Ordu'nun Korgan ilçesinde, İbrahim Pişkin (47), boşanma aşamasındaki eşi Selime Pişkin'i, yolda yürüdüğü sırada çocuklarının gözü önünde kullandığı taksiyle ezdi, ardından araçtan inerek tekmeledi. Taksi ile duvar arasına sıkışarak ağır yaralanan kadın, hastaneye kaldırıldığı sırada ambulansta hayatını kaybetti. Vatandaşlar tarafından linç edilmeye kalkışılan Pişkin, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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Kendisine ait taksiyle seyir halinde olan İbrahim Pişkin, çocukları ile birlikte yolda yürüyen boşanma aşamasındaki eşi Selime Pişkin ile karşılaştı.

Pişkin, aracını yolda yürüyen eşinin üzerine sürerek duvara sıkıştırdı. Çocuklarının çığlığına aldırış etmeyen Pişkin, araçtan inerek yığılan eşini tekmeledi. Bu sırada çevredeki vatandaşlar, müdahale ettiği saldırganı linç etmeye çalıştı. Olay yeri yakınındaki jandarma ekiplerinin müdahale ettiği kalabalığın içerisinden çıkarılan Pişkin, gözaltına alındı.

Orduda vahşet: Çocuklarının gözü önünde eşini taksiyle ezdi

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri ise yaralı kadını ilk müdahalesinin ardından Korgan Devlet Hastanesi’ne doğru yola çıkardı. 4 çocuk annesi Pişkin, tüm müdahaleye rağmen ambulansta hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Orduda vahşet: Çocuklarının gözü önünde eşini taksiyle ezdi

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#Ordu#Cinayet#Taksi

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