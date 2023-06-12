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Ordu'da sağanakta menderesler taştı

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#Ordu#Sağanak Yağış#Menderes
Orduda sağanakta menderesler taştı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2023 13:02

Ordu’nun 1500 rakımlı Perşembe Yaylası’ndaki menderesler sağanak nedeniyle taştı, bazı noktalar da göle döndü.

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Ordu'da geçen haftadan itibaren aralıklı yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Aybastı ilçesinde etkili olan sağanak ile Aybastı-Kabataş ile Aybastı-Gölköy ilçeleri arasındaki kara yollarının bazı bölümlerinde hasar oluştu. Yağış nedeniyle Aybastı Pelitözü Mahallesi ile Perşembe Yaylası'na bağlı oba yollarında ise toprak kaymaları meydana geldi.

İlçeye 17 kilometre uzaklıkta bulunan 1500 rakımlı Perşembe Yaylası’ndaki menderesler, son sağanakla taştı. Yeşillikler arasında kıvrımlı görüntüsüyle görenleri etkileyen menderesler bazı noktalarda göle döndü. Öte yandan kentte yağışlı havanın bu hafta da etkisini sürdüreceği bildirildi. 

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#Ordu#Sağanak Yağış#Menderes

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