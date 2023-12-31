Ordu'da 'pes' dedirten olay! Hayvanları Koruma Derneği lokalinde horoz dövüştürürken yakalandılar

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İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Perşembe Çaka Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Doğan Mahallesi'nde G.K.'nin başkanlığını yaptığı ancak tüzel kişilik kaydı bulunmayan Ordu Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği içerisinde horoz dövüşü yapıldığı ihbarı aldı. İhbar üzerine derneğe ait lokale operasyon düzenleyen ekipler, horoz dövüştürüldüğü tespit edilen mekandaki 36 kişiye toplam 145 bin 980 lira para cezası kesti. Organizasyonu düzenleyen G.K., M.D. ve Ü.G. hakkında 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak', hayvan sahipleri R.Y., G.Ş., C.K., O.K., K.K. ile M.K. hakkında ise 'Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet, hayvanları dövüştürme' suçundan adli işlem yapıldı.