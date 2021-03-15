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Mustafa KIRLAK/ORDU (DHA)
Haber Giriş: 15.03.2021 - 11:51 | Son Güncelleme:

Ordu'da mutasyonlu virüs tespit edilen okulda eğitime ara verildi

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Ordu'da mutasyonlu virüs tespit edilen okulda eğitime ara verildi

Ordu'nun Kabataş ilçesinde 4 öğretmen ve 6 öğrencide İngiltere varyantlı koronavirüs tespit edilen Beylerli Mahallesi, Şehit Harun Maytalman İlk ve Ortaokulu’nda yüz yüze eğitime ara verildi.

Kabataş İlçe Hıfzıssıhha Meclisi, Kabataş Kaymakam Vekili Seda Ünlü başkanlığında toplandı. Toplantıda, ilçeye bağlı Beylerli Mahallesi’ndeki Şehit Harun Maytalman İlk ve Ortaokulu’nda 4 öğretmen ve 6 öğrencide İngiltere varyantlı koronavirüs tespit edilmesi üzerine yüz yüze eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “İlçemiz Beylerli Mahallesi'nde bulunan Şehit Harun Maytalman İlk ve Ortaokulu'nda görevli olan bir öğretmenin rahatsızlığından dolayı 12/03/2021 tarihinde yapılan Covid-19 testi pozitif (+) (İngiltere varyantı) çıkmıştır. Okulda çalışan tüm öğretmen, görevliler ve yakın temassız olarak değerlendirilen öğrencilere test yapılmıştır. Yapılan testler sonucunda 4 öğretmen ve 6 öğrenci test sonucu pozitif çıkması nedeniyle; 13.03.2021 tarihinden itibaren ikinci bir değerlendirmeye kadar yüz yüze eğitime ara verilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir” denildi.

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