Ordu’da mobilya atölyesinde yangın

İlçeye bağlı Efirli Mahallesi’nde, bir mobilya üretim atölyesinde sabah saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, atölyenin yan tarafında bulunan düğün salonu ile eğlence mekanına da sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Belediyeye ait su tankerleri de takviye için bölgeye gönderildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Maddi zarara neden olan yangında ekipler, soğutma çalışması başlattı. Yangının kontrol altına alındığı sırada bir itfaiye personelinin, atölyenin duvarında asılı olan Atatürk posteri ve Türk bayrağının yer aldığı tabloları dışarı çıkardığı görüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara