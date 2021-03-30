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Gündem
Mustafa KIRLAK/PERŞEMBE (Ordu), (DHA)
Haber Giriş: 30.03.2021 - 10:58 | Son Güncelleme:

Ordu’da mobilya atölyesinde yangın

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Ordu’da mobilya atölyesinde yangın

ORDU’nun Perşembe ilçesinde mobilya üretim atölyesinde çıkan yangında alevler, bitişikteki düğün salonu ve eğlence mekanına sıçradı. Kontrol altına alınan yangına müdahale sırasında bir itfaiye erinin yanan atölyeden Türk bayrağı ve Atatürk tablolarını kurtarmaya çalışması dikkati çekti.

Ordu’da mobilya atölyesinde yangın
İlçeye bağlı Efirli Mahallesi’nde, bir mobilya üretim atölyesinde sabah saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, atölyenin yan tarafında bulunan düğün salonu ile eğlence mekanına da sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Belediyeye ait su tankerleri de takviye için bölgeye gönderildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Maddi zarara neden olan yangında ekipler, soğutma çalışması başlattı.
Ordu’da mobilya atölyesinde yangın
Yangının kontrol altına alındığı sırada bir itfaiye personelinin, atölyenin duvarında asılı olan Atatürk posteri ve Türk bayrağının yer aldığı tabloları dışarı çıkardığı görüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Ordu’da mobilya atölyesinde yangın

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