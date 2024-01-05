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Ordu'da iğrenç olay! 3 kızına cinsel istismardan tutuklandı

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#Ordu#Altınordu#Cinsel İstismar
Orduda iğrenç olay 3 kızına cinsel istismardan tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 05, 2024 12:38

Ordu’nun Altınordu ilçesinde yaşları 6 ile 14 arasında değişen 3 kızına cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla gözaltına alınan Irak uyruklu M.J.K.A. (45), tutuklandı.

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İlçeye bağlı Yenimahalle Mahallesi’nde yaşayan N.A.S. (37), 16 yıl önce evlendiği eşi M.J.K.A.’nın, kızları N.M.J.A. (14), J.M.J.A. (11) ve A.A.’ya (6) cinsel istismarda bulunduğunu iddia ederek, 3 Ocak’ta polise şikayette bulundu.

"BALKONDA YAKALADIM"

N.A.S., ifadesinde eşini, küçük kızına yönelik cinsel istismarda bulunurken yakaladığını ileri sürerek, “En küçük kızım A.A. Halk Eğitim Merkezi’ne gidiyordum. A.A. ile ilgili anlatacağım olaylar 10’uncu ayda (Ekim 2023) oldu. Saat 15-16.00 sıralarında ben kızlarım N.M.J.A. ile J.M.J.A.’nın yanımda olduğunu ancak küçük kızım A.A.’nın yanımda olmadığını fark ettim. Nerede olduğuna bakmaya gittiğimde başka bir odanın balkonunda eşimin istismarda bulunduğunu gördüm” dedi.

N.A.S., sonraki süreçte eşinin kızına istismarda bulunduğu anları da telefonu kamerası ile kayıt altına aldığını söyledi. N.A.S., eşinin diğer kızları N.M.J.A. ile J.M.J.A.’ya da istismarda bulunduğunu öne sürdü. Bunun üzerine polis ekipleri, N.M.J.A. ile J.M.J.A.’nın da ifadelerine başvurdu. Her iki kız çocuğu da babalarının kendilerine cinsel istismarda bulunduklarını anlattı.

TUTUKLANDI

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İfadeler doğrultusunda M.J.K.A., gözaltına alındı. İfadesinde suçlamaları reddeden M.J.K.A., dün sevk edildiği adliyede ‘altsoyun cinsel istismarı' suçlamasıyla çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklandı. 

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#Ordu#Altınordu#Cinsel İstismar

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