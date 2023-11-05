Ordu'da feci kaza kamerada... Metrelerce sürüklendi

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Kaza, Saraçlı Mahallesi Akkuş-Niksar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kaldırım üzerinde arkadaşıyla beraber oynayan 6 yaşındaki Ahmet Poyraz E. bir anda yola doğru koşmaya başladı. Bu sırada şehir merkezinden cadde üzerinde ilerlemekte olan Mehmet Ö. idaresindeki 52 HC 409 plakalı otomobil koşmakta olan minik çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın altında kalan küçük çocuk için çevrede bulunan vatandaşlar ve esnaf seferber oldu. Bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası küçük çocuk Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan gerekli müdahalelerin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edildi.

KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI

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6 yaşındaki çocuğun arkadaşlarıyla oyun oynadığı sırada yola koşması sonucu meydana gelen kaza anı cadde üzerinde bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde çocuğun kaldırımda arkadaşıyla beraber oynadığı ve bir anda yola doğru koşarak cadde üzerinde ilerleyen otomobilin çocuğa çarptığı görülüyor.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.