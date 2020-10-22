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Ahmet BAYRAK(Ordu), (DHA)
Haber Giriş: 22.10.2020 - 13:46 | Son Güncelleme:

Ordu'da dağ keçilerinin zorlu tırmanışı kamerada

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Ordu'da dağ keçilerinin zorlu tırmanışı kamerada
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ORDU'nun Mesudiye ilçesinde, dağ keçilerinin yavrularıyla birlikte kayalık alanda zorlu yolculukları görüntülendi.

Mesudiye ilçesinde ava çıkan bir grup avcı, dağ keçisi sürüsü ile karşılaştı. Avcı İrfan Deretam ve arkadaşları, araç trafiğinden korumak için sürüyü yoldan ormanlık alana yönlendirdi. Dağ keçileri yavrularıyla birlikte kayalık alana tırmandı. Keçilerin sarp ve kayalık arazideki zorlu yolculukları kameraya yansıdı.

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