×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Ordu'da çalışmak için gittiği fındık bahçesinde ölü bulundu

Güncelleme Tarihi:

#Ordu#Altınordu#Fındık Bahçesi
Orduda çalışmak için gittiği fındık bahçesinde ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 30, 2023 13:32

Ordu’nun Altınordu ilçesinde Kadir Demirhan (34), çalışmak için gittiği fındık bahçesinde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Kadir Demirhan’ın kesin ölüm nedeni otopsi işleminin ardından netlik kazanacak.

Haberin Devamı

Olay, ilçeye bağlı Ortaköy Mahallesi’nde meydana geldi. Kadir Demirhan, fındık bahçesinde çalışmak için evden ayrıldı. Kendisinden haber alınamaması üzerine yakınları, bahçe içerisinde Kadir Demirhan’ı aradı. Demirhan, yakınları tarafından yerde hareketsiz bir şekilde yatarken bulundu.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Kadir Demirhan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Demirhan’ın cenazesi, savcılık işlemlerinin ardından otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Jandarma olay ile ilgili soruşturma başlatırken, Kadir Demirhan’ın kesin ölüm nedeni otopsi işleminin ardından netlik kazanacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ordu#Altınordu#Fındık Bahçesi

BAKMADAN GEÇME!