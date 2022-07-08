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Ordu'da acı olay! 10 yaşındaki Gizem denizde boğuldu

#Ordu#Gülyalı#Boğulma
Orduda acı olay 10 yaşındaki Gizem denizde boğuldu

Ordu’nun Gülyalı ilçesinde kardeşi ve kuzeniyle serinlemek için girdiği denizde akıntıya kapılıp kaybolan, yaklaşık 2 saat sonra sudan baygın halde çıkartılan Gizem Çakmak (10), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Turnasuyu Mahallesi’nde meydana geldi. İstanbul’dan tatil için ailesiyle gelen Gizem Çakmak, kardeşi K.Ç. ve kuzeni U.Ç. ile denize gitti. Bir süre denizde yüzen küçük çocuklar, akıntıya kapılarak sürüklenmeye başladı. Çocukların denizde sürüklendiğini gören Köse Erkal, suya girerek K.Ç. ile U.Ç.’yi çıkarttı, Gizem Çakmak ise gözden kayboldu. İhbarla olay yerine jandarma, AFAD, sağlık, Polis Su Altı Arama ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, bölgede çalışma başlattı.

EL ELE TUTUŞUP, İNSAN ZİNCİRİ OLUŞTURDULAR

Sahildekiler de suya girip el ele tutuşarak insan zinciri oluşturup Gizem’i aradı. Çakmak, yaklaşık 2 saat sonra baygın halde bulunarak, sudan çıkartıldı. Ambulansa götürülen Gizem Çakmak, ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Ordu Devlet Hastanesi’nde kurtarılamadı. Boğulma tehlikesi geçiren K.Ç. ile U.Ç.’nin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Çocuklarda 2’sini kurtaran Köse Erkal, "Burada tatil yapamaya geldik. Bugün de yüzmeye gelmiştik. Buraya geleli 40 dakika oldu olmadı, imdat çağırısı duydum. Koşarak denize girdim, baktım 3 çocuk denizde çırpınıyor. 3'üncü çocuğu sonradan fark ettim. Birini getirdikten sonra, diğerini almaya giderken fark ettim ki 3'üncü bir çocuk var. Tekrar girip almak istedim, mümkün değildi. Gözden kayboldu. Birkaç kere dalıp baktım, göremedim. Zaten kendim de bitmiştim. Bitkin bir şekilde attım kendimi kenara" dedi.

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#Ordu#Gülyalı#Boğulma

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