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GeriGündem Ordu'da 14 yaşındaki çocuk katliam yapmıştı! İşte yaralı kurtulan babanın ilk ifadesi
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Mustafa KIRLAK/ KORGAN (Ordu), (DHA) -
Haber Giriş: 30.08.2021 - 14:32 | Son Güncelleme:

Ordu'da 14 yaşındaki çocuk katliam yapmıştı! İşte yaralı kurtulan babanın ilk ifadesi

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Ordu'da 14 yaşındaki çocuk katliam yapmıştı! İşte yaralı kurtulan babanın ilk ifadesi

Ordu'nun Korgan ilçesinde fındık toplamak istemeyen 14 yaşındaki F.Y. ailesine kurşun yağdırarak annesi, ağabeyi ve anneannesi öldürdü. Saldırıdan yaralı olarak kurtulan polisi memuru baba Cemalettin Yalpı, ilk ifadesinde "Beylik tabancamı gardıroba saklamıştım, nasıl aldı bilmiyorum" dedi. 

Olay, 28 Ağustos'ta Korgan ilçesinde bağlı Tepe Mahallesi'nde meydana geldi. 14 yaşındaki F.Y., fındık toplaması için ısrar eden ailesine kurşun yağdırdı. Polis babasının tabancası ile annesi Rahime Yalpı, ağabeyi Murat Yalpı ve anneannesi Cennet Gedek'i öldüren F.Y. babası Cemalettin Yalpı'yı da yaraladı.

Orduda aile katliamı 14 yaşındaki çocuk annesi, anneannesi ve ağabeyini öldürdü
Ordu'da aile katliamı! 14 yaşındaki çocuk annesi, anneannesi ve ağabeyini öldürdü

"BEYLİK TABANCAMI GARDIROBA SAKLAMIŞTIM"

F.Y. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, polisi memuru babanın tedavisi sürüyor. Hayati tehlikeyi atlatan Cemalettin Yalpı'nın, ilk ifadesinde "Beylik tabancamı gardıroba saklamıştım, oğlum nasıl aldı bilmiyorum" dediği belirtildi. Cemalettin Yalpı'nın daha sonra detaylı ifadesine başvurulacak.

Orduda 14 yaşındaki çocuk katliam yapmıştı İşte yaralı kurtulan babanın ilk ifadesi

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