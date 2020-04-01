Ordu Valisi Yavuz, 'sosyal mesafe' denetimini kendisi yaptı

Vali Seddar Yavuz, sokaktaki sosyal hareketliliği azaltmak için Altınordu ilçesinin en işlek ve kalabalık yeri olan Süleyman Felek Caddesi üzerinde denetim yaptı. Kentte, koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirleri inceleyen Vali Yavuz, vatandaşlar ve görevlilerden 'sosyal mesafe' kuralına uymalarını istedi. Vali Yavuz'un sokakta sosyal mesafe kuralına uyarak yürüdüğü görüldü.