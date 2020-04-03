Haber Giriş: 03.04.2020 - 23:06,
Ordu Belediye Başkanı Hilmi Güler'den 20 yaş altı gençlere güldüren mesaj
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, 65 yaş üstünde olduğu için kendisini zabıta ekiplerine şikayet eden 20 yaş altındaki gençlerle ilgili paylaşımı büyük beğeni topladı.
Belediye Başkanı Güler Twitter'dan "Başkanımız 65 yaş üstünde deyip zabıtamızı arayarak beni ihbar eden 20 yaş altındaki gençlerle şimdi hesaplaşma zamanı :)" diyerek esprili bir paylaşımda buldu.
Başkanımız 65 yaş üstünde deyip zabıtamızı arayarak beni ihbar eden 20 yaş altındaki gençlerle şimdi hesaplaşma zamanı :) https://t.co/9KhdVAWktm— Dr. Mehmet Hilmi Güler (@mhilmiguler) April 3, 2020
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