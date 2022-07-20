Ördek vakasında suçlanan taraf konuştu: Evde çok ses yaptılar

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SOSYAL medyada olay olan ördeklerin hikâyesi geçen pazar günü başladı. Sosyal medyadan, bir kadının İstanbul Başakşehir’de göletten ördekleri alıp çantasına koyduğu görüntüler paylaşıldı. Kısa sürede çok sayıda paylaşım yapılan görüntülerle birlikte kadının ördekleri çaldığı iddiası ortaya atıldı. İddialar üzerine harekete geçen polis, kadının Irak uyruklu Zeynep El Zuheyri olduğunu belirledi. İfadesi alınıp serbest bırakılan kadının, ördeklerin sahibi olduğu da anlaşıldı. Yaşadıklarıyla ilgili konuşan El Zuheyri, olanları şöyle anlattı:

BAKICI TUTACAĞIM

“Ördekleri evde büyüttük. Bahçeşehir'de ördekler olduğunu gördük. Biz de ‘Bunlar büyüdü’ dedik. Evde ses yapıyorlardı. Oraya gittiğimizde, görevliler ördekleri bırakmamıza izin vermedi. Biz de geri getirdik. Oradakiler bizim fotoğrafımızı çekti. ‘Benim ördeklerim, fotoğrafımızı çekmeyin’ dedim ama çektiler. Polis de gelip ifademizi aldı. Büyüdükleri için sesleri çok çıkıyordu. Komşular rahatsız oldular. Rahatsızlıktan dolayı oraya bırakmak istedik. Ördekler evde yaşadığı için göle bırakırsak öleceğini söylediler. O yüzden bırakmadık. Daha önceden hiç suya girmediler. Bırakırsak ölür diye bırakmadık. Hayvanları besleyecek özel bakıcılar bulacağız. Onlara baktırırız. Gün içinde gidip bakarız.”

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El Zuheyri daha önce telefonuyla çektiği ördeklerin fotoğraflarını da kameralara gösterdi.