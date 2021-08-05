Optisyenlik taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapacak üniversite adayları da bölüm puanlarını araştırmaya başladı. Bunlardan biri de Optisyenlik bölümü... Üniversitelerin bu bölümünde eğitim görmek isteyen adaylar, sınav sonuçlarına göre tercih işlemini gerçekleştirecek. Peki Optisyenlik taban puanları nedir? İşte detaylar...

Üniversite Adı Bölüm Puan Türü Kont. Taban Puanı Başarı Sırası BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Optisyenlik (İÖ) (Burslu) (Burslu) TYT 3 384,89181 144.935 BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Optisyenlik (Burslu) (Burslu) TYT 4 358,97015 209.602 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Optisyenlik (İÖ) (Burslu) (Burslu) TYT 6 340,48365 271.065 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Optisyenlik (İÖ) (Burslu) (Burslu) TYT 5 336,93100 284.503 KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Optisyenlik (Burslu) (Burslu) TYT 3 334,58390 293.839 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Optisyenlik (Burslu) (Burslu) TYT 7 334,05884 295.993 İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Optisyenlik (İÖ) (Burslu) (Burslu) TYT 4 328,51584 319.606 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Optisyenlik (İÖ) (Burslu) (Burslu) TYT 6 328,10613 321.490 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Optisyenlik (Burslu) (Burslu) TYT 6 323,94319 340.595 ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Optisyenlik (Burslu) (Burslu) TYT 6 322,98193 345.185 BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Optisyenlik (Burslu) (Burslu) TYT 5 320,54252 356.852 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Optisyenlik (İÖ) (Burslu) (Burslu) TYT 8 320,45749 357.250 ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Optisyenlik (İÖ) (Burslu) (Burslu) TYT 9 318,06810 369.336 İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Optisyenlik (İÖ) (Burslu) (Burslu) TYT 7 313,87179 391.739 İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Optisyenlik (Burslu) (Burslu) TYT 5 312,18684 401.121 İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Optisyenlik (Burslu) (Burslu) TYT 5 311,06260 407.393 EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Optisyenlik TYT 65 308,65716 421.361 IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Optisyenlik (İÖ) (Burslu) (Burslu) TYT 4 308,42366 422.697 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Optisyenlik (Burslu) (Burslu) TYT 7 307,84593 426.172 ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf) Optisyenlik (İÖ) (Burslu) (Burslu) TYT 7 304,63940 445.516 BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Optisyenlik (Burslu) (Burslu) TYT 5 300,88889 469.686 İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Optisyenlik (İÖ) (Burslu) (Burslu) TYT 7 300,76012 470.500 BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Optisyenlik (İÖ) (Burslu) (Burslu) TYT 9 299,79901 476.998 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Optisyenlik TYT 70 298,02836 489.030 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Optisyenlik (Burslu) (Burslu) TYT 8 296,15848 501.747 MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Optisyenlik TYT 40 296,12270 501.980 NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Optisyenlik (İÖ) (Burslu) (Burslu) TYT 8 296,04194 502.565 DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Optisyenlik (Burslu) (Burslu) TYT 6 295,28538 507.898 ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Optisyenlik TYT 60 293,98431 517.112 SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Optisyenlik TYT 60 293,61745 519.795 YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Optisyenlik (Burslu) (Burslu) TYT 8 293,07411 523.698 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Optisyenlik TYT 75 291,49576 535.246 AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Optisyenlik (Burslu) (Burslu) TYT 7 290,45850 543.003 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Optisyenlik (Burslu) (Burslu) TYT 9 289,85513 547.672 TOROS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Optisyenlik (Burslu) (Burslu) TYT 8 288,41681 558.769 ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf) Optisyenlik (Burslu) (Burslu) TYT 8 287,81794 563.228 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Optisyenlik TYT 60 287,66594 564.448 NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Optisyenlik (Burslu) (Burslu) TYT 9 287,36827 566.810 ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Optisyenlik (Burslu) (Burslu) TYT 12 286,48245 573.861 BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Optisyenlik (Burslu) (Burslu) TYT 5 286,28248 575.367 İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Optisyenlik (Burslu) (Burslu) TYT 10 284,65796 588.343 MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Optisyenlik TYT 65 283,94714 594.112 AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Optisyenlik (İÖ) (Burslu) (Burslu) TYT 4 283,92839 594.270 IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Optisyenlik (Burslu) (Burslu) TYT 4 283,06296 601.440 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Optisyenlik TYT 50 281,86376 611.260 İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Optisyenlik (Burslu) (Burslu) TYT 7 281,60507 613.480 İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Optisyenlik (Burslu) (Burslu) TYT 7 281,54718 613.994 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Optisyenlik TYT 65 280,52390 622.522 BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Optisyenlik TYT 55 278,97977 635.816 ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Optisyenlik (Burslu) (Burslu) TYT 8 278,06162 643.635 İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Optisyenlik (Burslu) (Burslu) TYT 9 277,86498 645.328 İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Optisyenlik (Burslu) (Burslu) TYT 6 277,86168 645.363 ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Optisyenlik TYT 60 277,10510 651.912 FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf) Optisyenlik (Burslu) (Burslu) TYT 6 276,90061 653.723 SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Optisyenlik TYT 70 275,67123 664.642 KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Optisyenlik (Burslu) (Burslu) TYT 12 274,93179 671.192 NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Optisyenlik TYT 40 273,57471 683.419 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Optisyenlik (İÖ) (Ücretli) TYT 50 272,97753 688.940 HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Optisyenlik TYT 45 272,66394 691.810 BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Optisyenlik (Burslu) (Burslu) TYT 10 271,96178 698.330 BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Optisyenlik TYT 30 271,72310 700.584 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Optisyenlik TYT 60 270,62446 710.838 BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Optisyenlik TYT 50 267,52117 740.538 KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Optisyenlik TYT 30 266,68381 748.893 KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Optisyenlik TYT 50 265,46320 761.025 AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Optisyenlik TYT 60 264,90194 766.675 AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Optisyenlik TYT 70 264,17784 773.794 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Optisyenlik TYT 60 263,75394 778.044 ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Optisyenlik TYT 75 261,85925 797.364 HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Optisyenlik (İÖ) (Ücretli) TYT 30 261,71861 798.844 FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Optisyenlik TYT 30 261,58443 800.225 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Optisyenlik TYT 60 260,49162 811.864 ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Optisyenlik TYT 80 260,28922 814.006 HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Optisyenlik TYT 40 259,05465 827.163 BATMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Optisyenlik TYT 70 258,72647 830.719 KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Optisyenlik TYT 65 258,69811 831.010 BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Optisyenlik TYT 70 258,35263 834.794 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Optisyenlik (İÖ) (Ücretli) TYT 50 255,70793 863.258 MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Optisyenlik TYT 70 255,60047 864.473 ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Optisyenlik TYT 45 253,89041 883.404 ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Optisyenlik (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 34 253,77778 884.679 KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Optisyenlik TYT 70 253,52693 887.505 KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Optisyenlik (Burslu) (Burslu) TYT 3 253,28993 890.134 ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Optisyenlik TYT 60 252,20864 902.533 YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Optisyenlik TYT 60 251,64312 908.977 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Optisyenlik TYT 40 250,99091 916.452 BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Optisyenlik (İÖ) (Ücretli) TYT 60 247,83533 952.685 BATMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Optisyenlik (İÖ) (Ücretli) TYT 30 247,68875 954.391 KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Optisyenlik (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 20 244,45417 992.168 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Optisyenlik TYT 60 243,95867 998.052 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Optisyenlik TYT 60 243,89980 998.791 BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Optisyenlik TYT 60 242,85602 1.011.150 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Optisyenlik (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 26 239,13074 1.055.678 LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Optisyenlik (Burslu) (Burslu) TYT 15 239,10686 1.055.985 IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Optisyenlik TYT 40 235,81512 1.095.799 İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Optisyenlik (Ücretli) (Ücretli) TYT 30 235,80570 1.095.928 MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Optisyenlik TYT 35 234,14822 1.116.106 MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Optisyenlik TYT 40 232,16446 1.140.903 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Optisyenlik (İÖ) (Ücretli) TYT 60 231,35186 1.151.126 ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Optisyenlik TYT 40 231,03501 1.155.067 AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Optisyenlik TYT 30 229,76375 1.171.296 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Optisyenlik (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 34 227,33266 1.202.751 KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Optisyenlik TYT 60 226,11130 1.218.957 IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Optisyenlik (İÖ) (Ücretli) TYT 30 225,19058 1.231.153 YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Optisyenlik (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) TYT 39 224,59523 1.239.093 LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Optisyenlik (Ücretli) (Ücretli) TYT 2 221,96798 1.274.191 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Optisyenlik (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 47 220,99512 1.287.182 BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Optisyenlik (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 25 219,89470 1.302.151 ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Optisyenlik (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 68 216,94469 1.341.467 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Optisyenlik (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 38 215,22724 1.364.743 DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Optisyenlik (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 34 211,85950 1.410.895 BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Optisyenlik (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 54 211,16176 1.420.580 NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Optisyenlik (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 50 210,07059 1.435.756 BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Optisyenlik (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 25 209,55405 1.442.949 YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Optisyenlik (Ücretli) (Ücretli) TYT 8 205,94733 1.494.127 NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Optisyenlik (Ücretli) (Ücretli) TYT 1 202,07402 1.549.668 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Optisyenlik (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 42 201,89564 1.552.300 ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Optisyenlik (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 51 201,24087 1.561.827 BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Optisyenlik (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 25 200,16330 1.577.129 ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Optisyenlik (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 42 197,31574 1.616.691 KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Optisyenlik (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) TYT 68 197,25566 1.617.558 IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Optisyenlik (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 20 196,76150 1.624.194 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Optisyenlik (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 33 194,94371 1.647.718 BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Optisyenlik (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 25 194,50356 1.653.017 BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Optisyenlik (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 17 194,15932 1.657.132 TOROS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Optisyenlik (Ücretli) (Ücretli) TYT 42 193,51080 1.664.787 İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Optisyenlik (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 38 193,26990 1.667.545 IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Optisyenlik (Ücretli) (Ücretli) TYT 2 193,11637 1.669.258 İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Optisyenlik (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 56 192,52420 1.675.652 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Optisyenlik (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 34 188,11243 1.713.832 NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Optisyenlik (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 41 186,98906 1.720.265 NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Optisyenlik (İÖ) (Ücretli) (Ücretli) TYT 1 186,43432 1.722.875 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Optisyenlik (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 38 184,09043 1.730.694 ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf) Optisyenlik (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 44 ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf) Optisyenlik (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 39 ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf) Optisyenlik (İÖ) (Ücretli) (Ücretli) TYT 4 ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf) Optisyenlik (Ücretli) (Ücretli) TYT 4 AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Optisyenlik (İÖ) (Ücretli) (Ücretli) TYT 22 AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Optisyenlik (Ücretli) (Ücretli) TYT 40 BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Optisyenlik (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 51 FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf) Optisyenlik (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 35 IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Optisyenlik (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 19 IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Optisyenlik (İÖ) (Ücretli) (Ücretli) TYT 2 İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Optisyenlik (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 38 İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Optisyenlik (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 34 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Optisyenlik (Ücretli) (Ücretli) TYT 25 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Optisyenlik (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 25 İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Optisyenlik (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 40 İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Optisyenlik (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 51 İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Optisyenlik (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 30 İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Optisyenlik (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 21 İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Optisyenlik (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 38 KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Optisyenlik (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 18 LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Optisyenlik (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 13 EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Optisyenlik (KKTC Uyruklu) TYT 2

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