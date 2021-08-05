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Haber Giriş: 05.08.2021 - 12:20 | Son Güncelleme:

Optisyenlik taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021

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Optisyenlik taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021

ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarını açıkladı. Sonuçların duyurulmasıyla birlikte tercihler de 5-20 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Tercih yapacak üniversite adayları eğitim almak istedikleri bölümlerin taban puanlarını araştırıyor. Peki Optisyenlik taban puanları kaç? İşte Optisyenlik taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021...

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapacak üniversite adayları da bölüm puanlarını araştırmaya başladı. Bunlardan biri de Optisyenlik bölümü... Üniversitelerin bu bölümünde eğitim görmek isteyen adaylar, sınav sonuçlarına göre tercih işlemini gerçekleştirecek. Peki Optisyenlik taban puanları nedir? İşte detaylar...

Üniversite AdıBölümPuan TürüKont.Taban PuanıBaşarı Sırası
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Optisyenlik (İÖ) (Burslu) (Burslu)TYT3384,89181144.935
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Optisyenlik (Burslu) (Burslu)TYT4358,97015209.602
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Optisyenlik (İÖ) (Burslu) (Burslu)TYT6340,48365271.065
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Optisyenlik (İÖ) (Burslu) (Burslu)TYT5336,93100284.503
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Optisyenlik (Burslu) (Burslu)TYT3334,58390293.839
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Optisyenlik (Burslu) (Burslu)TYT7334,05884295.993
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Optisyenlik (İÖ) (Burslu) (Burslu)TYT4328,51584319.606
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Optisyenlik (İÖ) (Burslu) (Burslu)TYT6328,10613321.490
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Optisyenlik (Burslu) (Burslu)TYT6323,94319340.595
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Optisyenlik (Burslu) (Burslu)TYT6322,98193345.185
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Optisyenlik (Burslu) (Burslu)TYT5320,54252356.852
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Optisyenlik (İÖ) (Burslu) (Burslu)TYT8320,45749357.250
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Optisyenlik (İÖ) (Burslu) (Burslu)TYT9318,06810369.336
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Optisyenlik (İÖ) (Burslu) (Burslu)TYT7313,87179391.739
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Optisyenlik (Burslu) (Burslu)TYT5312,18684401.121
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Optisyenlik (Burslu) (Burslu)TYT5311,06260407.393
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)OptisyenlikTYT65308,65716421.361
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Optisyenlik (İÖ) (Burslu) (Burslu)TYT4308,42366422.697
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Optisyenlik (Burslu) (Burslu)TYT7307,84593426.172
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf)Optisyenlik (İÖ) (Burslu) (Burslu)TYT7304,63940445.516
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Optisyenlik (Burslu) (Burslu)TYT5300,88889469.686
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Optisyenlik (İÖ) (Burslu) (Burslu)TYT7300,76012470.500
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Optisyenlik (İÖ) (Burslu) (Burslu)TYT9299,79901476.998
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)OptisyenlikTYT70298,02836489.030
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Optisyenlik (Burslu) (Burslu)TYT8296,15848501.747
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)OptisyenlikTYT40296,12270501.980
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Optisyenlik (İÖ) (Burslu) (Burslu)TYT8296,04194502.565
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Optisyenlik (Burslu) (Burslu)TYT6295,28538507.898
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)OptisyenlikTYT60293,98431517.112
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)OptisyenlikTYT60293,61745519.795
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Optisyenlik (Burslu) (Burslu)TYT8293,07411523.698
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)OptisyenlikTYT75291,49576535.246
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Optisyenlik (Burslu) (Burslu)TYT7290,45850543.003
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Optisyenlik (Burslu) (Burslu)TYT9289,85513547.672
TOROS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Optisyenlik (Burslu) (Burslu)TYT8288,41681558.769
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf)Optisyenlik (Burslu) (Burslu)TYT8287,81794563.228
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet)OptisyenlikTYT60287,66594564.448
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Optisyenlik (Burslu) (Burslu)TYT9287,36827566.810
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Optisyenlik (Burslu) (Burslu)TYT12286,48245573.861
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Optisyenlik (Burslu) (Burslu)TYT5286,28248575.367
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Optisyenlik (Burslu) (Burslu)TYT10284,65796588.343
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)OptisyenlikTYT65283,94714594.112
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Optisyenlik (İÖ) (Burslu) (Burslu)TYT4283,92839594.270
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Optisyenlik (Burslu) (Burslu)TYT4283,06296601.440
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet)OptisyenlikTYT50281,86376611.260
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Optisyenlik (Burslu) (Burslu)TYT7281,60507613.480
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Optisyenlik (Burslu) (Burslu)TYT7281,54718613.994
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)OptisyenlikTYT65280,52390622.522
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)OptisyenlikTYT55278,97977635.816
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Optisyenlik (Burslu) (Burslu)TYT8278,06162643.635
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Optisyenlik (Burslu) (Burslu)TYT9277,86498645.328
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Optisyenlik (Burslu) (Burslu)TYT6277,86168645.363
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)OptisyenlikTYT60277,10510651.912
FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf)Optisyenlik (Burslu) (Burslu)TYT6276,90061653.723
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)OptisyenlikTYT70275,67123664.642
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Optisyenlik (Burslu) (Burslu)TYT12274,93179671.192
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)OptisyenlikTYT40273,57471683.419
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Optisyenlik (İÖ) (Ücretli)TYT50272,97753688.940
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)OptisyenlikTYT45272,66394691.810
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Optisyenlik (Burslu) (Burslu)TYT10271,96178698.330
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)OptisyenlikTYT30271,72310700.584
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)OptisyenlikTYT60270,62446710.838
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)OptisyenlikTYT50267,52117740.538
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)OptisyenlikTYT30266,68381748.893
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)OptisyenlikTYT50265,46320761.025
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)OptisyenlikTYT60264,90194766.675
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)OptisyenlikTYT70264,17784773.794
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)OptisyenlikTYT60263,75394778.044
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)OptisyenlikTYT75261,85925797.364
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Optisyenlik (İÖ) (Ücretli)TYT30261,71861798.844
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)OptisyenlikTYT30261,58443800.225
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)OptisyenlikTYT60260,49162811.864
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)OptisyenlikTYT80260,28922814.006
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)OptisyenlikTYT40259,05465827.163
BATMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)OptisyenlikTYT70258,72647830.719
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)OptisyenlikTYT65258,69811831.010
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)OptisyenlikTYT70258,35263834.794
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Optisyenlik (İÖ) (Ücretli)TYT50255,70793863.258
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)OptisyenlikTYT70255,60047864.473
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)OptisyenlikTYT45253,89041883.404
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Optisyenlik (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT34253,77778884.679
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)OptisyenlikTYT70253,52693887.505
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Optisyenlik (Burslu) (Burslu)TYT3253,28993890.134
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (Devlet)OptisyenlikTYT60252,20864902.533
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)OptisyenlikTYT60251,64312908.977
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)OptisyenlikTYT40250,99091916.452
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Optisyenlik (İÖ) (Ücretli)TYT60247,83533952.685
BATMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Optisyenlik (İÖ) (Ücretli)TYT30247,68875954.391
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Optisyenlik (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT20244,45417992.168
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)OptisyenlikTYT60243,95867998.052
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)OptisyenlikTYT60243,89980998.791
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)OptisyenlikTYT60242,856021.011.150
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Optisyenlik (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT26239,130741.055.678
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Optisyenlik (Burslu) (Burslu)TYT15239,106861.055.985
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)OptisyenlikTYT40235,815121.095.799
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Optisyenlik (Ücretli) (Ücretli)TYT30235,805701.095.928
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)OptisyenlikTYT35234,148221.116.106
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)OptisyenlikTYT40232,164461.140.903
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Optisyenlik (İÖ) (Ücretli)TYT60231,351861.151.126
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)OptisyenlikTYT40231,035011.155.067
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)OptisyenlikTYT30229,763751.171.296
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Optisyenlik (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT34227,332661.202.751
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (Devlet)OptisyenlikTYT60226,111301.218.957
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Optisyenlik (İÖ) (Ücretli)TYT30225,190581.231.153
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Optisyenlik (%25 İndirimli) (%25 İndirimli)TYT39224,595231.239.093
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Optisyenlik (Ücretli) (Ücretli)TYT2221,967981.274.191
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Optisyenlik (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT47220,995121.287.182
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Optisyenlik (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT25219,894701.302.151
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Optisyenlik (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT68216,944691.341.467
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Optisyenlik (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT38215,227241.364.743
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Optisyenlik (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT34211,859501.410.895
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Optisyenlik (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT54211,161761.420.580
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Optisyenlik (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT50210,070591.435.756
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Optisyenlik (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT25209,554051.442.949
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Optisyenlik (Ücretli) (Ücretli)TYT8205,947331.494.127
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Optisyenlik (Ücretli) (Ücretli)TYT1202,074021.549.668
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Optisyenlik (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT42201,895641.552.300
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Optisyenlik (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT51201,240871.561.827
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Optisyenlik (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT25200,163301.577.129
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Optisyenlik (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT42197,315741.616.691
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Optisyenlik (%25 İndirimli) (%25 İndirimli)TYT68197,255661.617.558
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Optisyenlik (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT20196,761501.624.194
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Optisyenlik (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT33194,943711.647.718
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Optisyenlik (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT25194,503561.653.017
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Optisyenlik (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT17194,159321.657.132
TOROS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Optisyenlik (Ücretli) (Ücretli)TYT42193,510801.664.787
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Optisyenlik (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT38193,269901.667.545
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Optisyenlik (Ücretli) (Ücretli)TYT2193,116371.669.258
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Optisyenlik (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT56192,524201.675.652
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Optisyenlik (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT34188,112431.713.832
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Optisyenlik (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT41186,989061.720.265
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Optisyenlik (İÖ) (Ücretli) (Ücretli)TYT1186,434321.722.875
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Optisyenlik (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT38184,090431.730.694
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf)Optisyenlik (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT44  
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf)Optisyenlik (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT39  
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf)Optisyenlik (İÖ) (Ücretli) (Ücretli)TYT4  
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf)Optisyenlik (Ücretli) (Ücretli)TYT4  
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Optisyenlik (İÖ) (Ücretli) (Ücretli)TYT22  
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Optisyenlik (Ücretli) (Ücretli)TYT40  
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Optisyenlik (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT51  
FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf)Optisyenlik (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT35  
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Optisyenlik (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT19  
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Optisyenlik (İÖ) (Ücretli) (Ücretli)TYT2  
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Optisyenlik (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT38  
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Optisyenlik (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT34  
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Optisyenlik (Ücretli) (Ücretli)TYT25  
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Optisyenlik (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT25  
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Optisyenlik (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT40  
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Optisyenlik (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT51  
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Optisyenlik (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT30  
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Optisyenlik (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT21  
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Optisyenlik (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT38  
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Optisyenlik (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT18  
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Optisyenlik (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT13  
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Optisyenlik (KKTC Uyruklu)TYT2  

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