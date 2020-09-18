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Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)
Haber Giriş: 18.09.2020 - 15:48 | Son Güncelleme:

Operatör devrilen iş makinesinin altında kalarak yaşamını yitirdi

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Operatör devrilen iş makinesinin altında kalarak yaşamını yitirdi
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ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde, devrilen iş makinasının altında kalan operatör Recep Poyraz (45), yaşamını yitirdi.

Bayramiç'e bağlı Serhat köyünden Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Narlı köyüne giden 67 TT 537 plakalı TIR'ın lastiği patladı. Olay yerine çağrılan iş makinesi operatörü Recep Poyraz, TIR'ın üzerindeki iş makinesini aşağıya indirmek istedi. Ancak devrilen ekskavatörün altında kalan Poyraz, olay yerinde yaşamını yitirdi. Jandarma olay ile ilgili soruşturma başlattı.

Evli ve 2 çocuk babası Recep Poyraz'ın cenazesi, doğum yeri olan Yenice ilçesinde toprağa verilecek.

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