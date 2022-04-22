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Operasyonla yakalanan 'Hanımağa'nın evinden cephanelik çıktı! El bombası, M16, kılıç...

#Esenler#Pınar Dalkılıç#Hanımağa
Operasyonla yakalanan Hanımağanın evinden cephanelik çıktı El bombası, M16, kılıç...

Esenler'de yapılan operasyonda yakalanan "Hanımağa" lakaplı Pınar Dalkılıç'ın evinde yüzlerce uyuşturucu hapın yanı sıra el bombası, Amerikan Ordusu'nun kullandığı piyade silahı M16 ve kılıç ele geçirildi. Operasyonun polis kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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İstanbul'da cinayetten cezaevine giren eşinin ardından Esenler'de uyuşturucu ve silah ticareti yaptığı iddia edilen Pınar Dalkılıç'ın evine düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyonla yakalanan Hanımağanın evinden cephanelik çıktı El bombası, M16, kılıç...

13 suç kayıdı bulunan "Hanımağa" lakaplı Pınar Dalkılıç'ın evinde yüzlerce uyuşturucu hapın yanı sıra el bombası, Amerikan Ordusu'nun kullandığı piyade silahı M16 ve kılıç ele geçirildi. Esenler emniyetindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Pınar Dalkılıç çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyonla yakalanan Hanımağanın evinden cephanelik çıktı El bombası, M16, kılıç...

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Dalkılıç'ın evine yapılan polis operasyonunun görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde evde çok sayıda uyuşturucu hapın yanı sıra el bombası, M16 Amerikan savaş tüfeği ve kılıç bulunduğu görülüyor.

Operasyonla yakalanan Hanımağanın evinden cephanelik çıktı El bombası, M16, kılıç...

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#Esenler#Pınar Dalkılıç#Hanımağa

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