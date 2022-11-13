Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Operasyondan haberleri varmış

Güncelleme Tarihi:

#Sarallar#Operasyon#İddianame
Operasyondan haberleri varmış
Oluşturulma Tarihi: Kasım 13, 2022 07:00

Sarallar grubuna yönelik iddianamede, yeni detaylar ortaya çıktı. Çetenin birçok eyleminden sorumlu tutulan zanlıların kendilerine yönelik operasyonlara dair önceden haberdar olabildikleri belirtildi.

Haberin Devamı

Sarallar grubuna yönelik hazırlanan iddianamedeki değerlendirmeye göre, kamu kurumlarından örgüt üyelerine bilgi akışı vardı ve bu bilgilere dayanarak da kendilerine yönelik operasyonlara karşı tedbir alıyorlardı. Örgüt yöneticilerinin bazı telefon konuşmaları da kamu kurumlarından kendilerine bilgi akışı olduğunun delili olarak iddianamede yer aldı.

O konuşmalardan biri grubun yöneticilerinden olduğu belirtilen Ahmet Fazlıoğlu ile Eşref Kemal Saral arasında... Konuşmada Fazlıoğlu, Saral’ı operasyon yapılacağı konusunda uyarıyor:

A.F.: Dikkat et, ayın 18’inde büyük bir operasyon var. Bu ay...

E.K.S.: Yapma ya!

A.F.: Bizden 160 kişi alacaklarmış, böyle gelmiş. Böyle bir rakam verilmez yani...

E.K.S.: Dur bir arayayım patronu, Alaattin’i (Saral) bir sorayım. Git derse gideriz şeye.

Haberin Devamı

Bir başka kayıtta da arkadaşları gözaltına alınan grup üyelerinin bu konudaki konuşmaları var:

B.Ç.: Hikmet’i aldılar. Çok kişiyi aldılar. Gelip senle görüşmem lazım. Kendine bir yol seçmen lazım.

C: Gelsene.

B.Ç.: (Arka plandakilere hitaben) “Ya saçmalamayın, Organize olsa ben, Organize’den haber geliyor anında ya...” diyor.

‘ULAN İSİM VERME’

İddianameye göre, grubun yönetici ve üyeleri örgüt hiyerarşisinde Alaattin Saral’ın adını kullanmamaya dikkat ediyor, özellikle telefon görüşmelerinde ondan “1 Numara” diye bahsediyordu. İddianamede bu konudaki bir telefon görüşmesi de yer aldı:

İsmi Belirlenemeyen Kişi: O zaman Alaattin (Saral) amca ile...

Mithat Saral: Şişt, isim verme

İsmi Belirlenemeyen Kişi: Alaattin amca ile geleceksin.

Mithat Saral: Ulan isim verme!

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sarallar#Operasyon#İddianame

BAKMADAN GEÇME!

İlk Supermanin esrarengiz ölümü... Lanet hem onu hem kendisinden sonrakileri etkiledi

'İlk Superman'in esrarengiz ölümü... 'Lanet' hem onu hem kendisinden sonrakileri etkiledi!

#Superman
Her şey bir günde oldu FTXin kurucusu Sam Bankman-Fried 15 milyar doları nasıl kaybetti

Her şey bir günde oldu! FTX'in kurucusu Sam Bankman-Fried 15 milyar doları nasıl kaybetti?

#Sam Bankman-Fried
Rusyanın Hersondan geri çekilişi ne anlama geliyor | 6 SORU 6 CEVAP

Rusya'nın Herson'dan geri çekilişi ne anlama geliyor? | 6 SORU 6 CEVAP

#Rusya

BAKMADAN GEÇME!

İlk Supermanin esrarengiz ölümü... Lanet hem onu hem kendisinden sonrakileri etkiledi

'İlk Superman'in esrarengiz ölümü... 'Lanet' hem onu hem kendisinden sonrakileri etkiledi!

#Superman
Her şey bir günde oldu FTXin kurucusu Sam Bankman-Fried 15 milyar doları nasıl kaybetti

Her şey bir günde oldu! FTX'in kurucusu Sam Bankman-Fried 15 milyar doları nasıl kaybetti?

#Sam Bankman-Fried
Rusyanın Hersondan geri çekilişi ne anlama geliyor | 6 SORU 6 CEVAP

Rusya'nın Herson'dan geri çekilişi ne anlama geliyor? | 6 SORU 6 CEVAP

#Rusya