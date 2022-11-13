Operasyondan haberleri varmış

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Sarallar grubuna yönelik hazırlanan iddianamedeki değerlendirmeye göre, kamu kurumlarından örgüt üyelerine bilgi akışı vardı ve bu bilgilere dayanarak da kendilerine yönelik operasyonlara karşı tedbir alıyorlardı. Örgüt yöneticilerinin bazı telefon konuşmaları da kamu kurumlarından kendilerine bilgi akışı olduğunun delili olarak iddianamede yer aldı.

O konuşmalardan biri grubun yöneticilerinden olduğu belirtilen Ahmet Fazlıoğlu ile Eşref Kemal Saral arasında... Konuşmada Fazlıoğlu, Saral’ı operasyon yapılacağı konusunda uyarıyor:

A.F.: Dikkat et, ayın 18’inde büyük bir operasyon var. Bu ay...

E.K.S.: Yapma ya!

A.F.: Bizden 160 kişi alacaklarmış, böyle gelmiş. Böyle bir rakam verilmez yani...

E.K.S.: Dur bir arayayım patronu, Alaattin’i (Saral) bir sorayım. Git derse gideriz şeye.

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Bir başka kayıtta da arkadaşları gözaltına alınan grup üyelerinin bu konudaki konuşmaları var:

B.Ç.: Hikmet’i aldılar. Çok kişiyi aldılar. Gelip senle görüşmem lazım. Kendine bir yol seçmen lazım.

C: Gelsene.

B.Ç.: (Arka plandakilere hitaben) “Ya saçmalamayın, Organize olsa ben, Organize’den haber geliyor anında ya...” diyor.

‘ULAN İSİM VERME’

İddianameye göre, grubun yönetici ve üyeleri örgüt hiyerarşisinde Alaattin Saral’ın adını kullanmamaya dikkat ediyor, özellikle telefon görüşmelerinde ondan “1 Numara” diye bahsediyordu. İddianamede bu konudaki bir telefon görüşmesi de yer aldı:

İsmi Belirlenemeyen Kişi: O zaman Alaattin (Saral) amca ile...

Mithat Saral: Şişt, isim verme

İsmi Belirlenemeyen Kişi: Alaattin amca ile geleceksin.

Mithat Saral: Ulan isim verme!