×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Operasyonda ilginç anlar! Polise yakalattığı oğluna bakıp böyle isyan etti

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Pendik#Operasyon
Oluşturulma Tarihi: Eylül 15, 2023 13:24

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda bir annenin oğlunu yakalattıktan sonra ona söylediği sözler dikkat çekti. 71 kişinin gözaltına alındığı operasyonda Pendik'te annenin oğluna isyanı kameraya yansıdı. Anne, gözaltına alınan oğluna "Sonunda rahat ettin mi annem" diye sitemde bulundu.

Haberin Devamı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik il genelinde daha önceden belirlenen adreslerdeki 87 kişiye operasyon düzenledi.

Operasyonda ilginç anlar Polise yakalattığı oğluna bakıp böyle isyan etti

Operasyonda şu ana kadar 71 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında polisin girdiği adreslerden biri de Pendik Yayla Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki 4 katlı apartmandaki bir daireydi. Aranılan şüpheliyi evde bulamayan ekipler, şüphelinin annesine oğlunu telefonla aramasını söyledi.

Operasyonda ilginç anlar Polise yakalattığı oğluna bakıp böyle isyan etti

Haberin Devamı

"SONUNDA RAHAT ETTİN Mİ!"

Annesi arayıp "oğlum eve gel arkadaşın geldi seni soruyorö diyerek eve çağırdı. Şüpheli eve gelene kadar polis ekipleri kapıda bekledi. Şüpheli apartmanın önünde gözaltına alındı. Eve sokulan şüpheliye annesin isyanı kameraya yansıdı.

Operasyonda ilginç anlar Polise yakalattığı oğluna bakıp böyle isyan etti

Ters kelepçe ile yere yatırılan şüphelinin babası, oğluna oturduğu koltuktan bakarken annesi odaya girdi. Oğluna sitemde bulunan anne, "Sonunda rahat ettin mi annem" dedi. Şüpheli 'ne oldu anne bir şey mi oldu' derken annesi dizlerini döverek ağladı.

Operasyonda ilginç anlar Polise yakalattığı oğluna bakıp böyle isyan etti

Polisin girdiği diğer adres ise Bağcılar, Çınar Mahallesinde bulunan 4 katlı bir binanın ikinci katıydı.

Operasyonda ilginç anlar Polise yakalattığı oğluna bakıp böyle isyan etti

Operasyona özel harekat polislerinin yanı sıra hassas burunlu narkotik polis köpeğinin de katıldığı görüldü. Operasyon çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Haberin Devamı

Operasyonda ilginç anlar Polise yakalattığı oğluna bakıp böyle isyan etti

Operasyonda ilginç anlar Polise yakalattığı oğluna bakıp böyle isyan etti

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Pendik#Operasyon

BAKMADAN GEÇME!