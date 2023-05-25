Opera ve balede sıcak yaz

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Karahan, “Devlet Opera ve Balesi olarak temel amacımız, dünyanın en zor, en komplike ve en yüksek sanatları olan opera ve bale sanatını halkımızla en yüksek seviyede buluşturabilmek ve halkımızın imkânına sunmak. Dünya standartlarına temsiller ve performanslar sergileyerek halkımızın bu sanatlardan istifade etmesini sağlamak” dedi.

İŞTE 4 FESTİVAL BAŞLANGIÇ İSTANBUL’DA

- 14. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali 10 Haziran’da, Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu’nda İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası tarafından sahnelenecek Gala Konseri ile başlayacak. ‘Saraydan Kız Kaçırma’ operası 12-13 Haziran’daki iki temsille İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından AKM Tiyatro Salonu’nda sahnelenecek. İzmir Devlet Opera ve Balesi ‘La Traviata’ operasını 15 Haziran’da, Ankara Devlet Opera ve Balesi ‘Andrea Chenier’ operasını 18 Haziran’da AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda sahneleyecek. Festivalin kapanışı yine AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda 22 Haziran’da Ankara, Antalya ve İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdürlüklerinin ortak sahneleyecekleri ‘Aida’ operası ile yapılacak.

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‘UYUYAN GÜZEL’ EFES’TE

- Efes Antik Tiyatro’da 7-21 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 6. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali’nin açılışı 7 Temmuz’da İzmir Devlet Opera ve Balesi tarafından festivalde ilk defa sahneye konulacak ‘Uyuyan Güzel’ balesi ile yapılacak. Samsun Devlet Opera ve Balesi’nin sergileyeceği ‘Carmen’ balesi 10 Temmuz, ‘Carmina Burana’ sahne kantatı ise 13 Temmuz’da sahnelenecek. ‘Damdaki Kemancı’ müzikali Mersin Devlet Opera ve Balesi tarafından 16 Temmuz’da seyirci ile buluşacak. Festival, 21 Temmuz’da İzmir Devlet Opera ve Balesi’nin ‘Lucia Di Lammermoor’ operası ile sona erecek.

BODRUM’DA RENKLİ GECELER

- Uluslararası Bodrum Bale Festivali 20. yaşını muhteşem performanslarla kutlayacak. Bodrum Kalesi ve Kuzey Hendeği sahnesinde düzenlenecek festivalin açılış eseri ‘Harem’ balesi Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından 5 Ağustos’ta sahnelenecek. İzmir Devlet Opera ve Balesi 8 Ağustos’ta ‘Notre Dame’ın Kamburu’ balesini sahneye taşıyacak. Navdhara Hint Dans Tiyatrosu Hint danslarının sergileneceği ‘Passage to Bollywood’ adlı eserleri ile 11 Ağustos’ta seyirci ile buluşacak. İspanya’dan gelen kadın dansçıların sahneleyeceği ‘Woman’ adlı Flamenko eseri 13 Ağustos’ta sahnede olacak. Festival, 16-17 Ağustos’ta İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek ‘Don Kişot’ balesi ile sona erecek.

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KAPANIŞGALASI ASPENDOS’TA

- 4-21 Eylül tarihlerinde sanatseverlerle buluşacak olan Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali 30. yaşını kutlayacak. Festival, 4 Eylül’de Ankara ve Antalya Devlet Opera ve Balesi müdürlüklerinin ortak yapımı ‘Aida’ operası ile başlayacak. 8 Eylül’de ‘Tosca’ operası, Antalya Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşliğinde Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek. 13-14 Eylül’de Ankara Devlet Opera ve Balesinin sahneleyeceği ‘Kuğu Gölü’ balesi, seyirci ile buluşacak. Festival, 17 Eylül’de İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin sahneleyeceği ‘La Bayadère’ balesi ile devam edecek. Festival 21 Eylül’de ‘Gala Konser’ ile sona erecek.