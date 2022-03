Haberin Devamı

SUADİYE’deki evinin önünde 7 Mart 1990 günü uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Çetin Emeç’in Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki kabri başında gerçekleştirilen anma törenine eşi Bilge Emeç, kızı Mehveş Emeç Birol, damadı Özalp Birol ve oğlu Mehmet Emeç’in yanı sıra Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Hürriyet Gazetesi Yayın Danışmanı Doğan Hızlan, Hürriyet Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Arif Dizdaroğlu, Hürriyet Gazetesi eski Başyazarı Oktay Ekşi, Hürriyet Gazetesi eski Yazı İşleri Müdürü Ertuğ Karakullukçu, Hürriyet Spor Yazarı İsmail Er, işinsanı İnan Kıraç ile Çetin Emeç’in mesai arkadaşları katıldı. Çetin Emeç’in sarı-kırmızı çiçeklerle süslenen kabri başında Kuran-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Hain saldırıda hayatını kaybeden Emeç’in şoförü Sinan Ercan da Karacaahmet Mezarlığı’ndaki kabri başında düzenlenen törenle Hürriyet çalışanları ve ailesi tarafından anıldı.

İLKELERİYLE DEVAM EDECEĞİZ



Anma törenin ardından konuşma yapan Ahmet Hakan şunları söyledi: “Çetin Emeç bizim meslek büyüğümüz. Hunharca şehit edildiğinde benim şu anda bulunduğum makamdaydı. Biz onun yolunu sürdürüyoruz ve sürdüreceğiz bundan sonra. Onun açtığı temiz bir yol, gazetecilik yolu. Birleştirici, demokratik bir tutum almaya, merkezde yer almaya, onun ilkeleri çerçevesinde devam edeceğiz. Çetin Bey’i anmaya da devam edeceğiz. Çünkü onu unutmamak demek görevi başında şehit edilen gazetecileri anmak demektir. Türkiye’nin aydınlık yolunu anmak demektir. Bunu her zaman sürdüreceğiz.”

İŞİNE ADANMIŞ BİR ÖMÜR

Doğan Hızlan da törende şöyle konuştu: “Dost kaybının acısı her yıl artar. Çetin çok eskiden beri dostumdu. Tabii bir özelliği de dürüstlüğü ve işine adanmışlığıydı. Nerede ne olursa olsun, Çetin bir iş başındaysa her şeyi bırakır ona odaklanırdı. Bir anısı vardır; Bilge Emeç bir gün Çetin Emeç’i arıyor. Çetin ‘bakarım’ diyor, daha sonra bir haberin peşine takılıyor. Bilge tekrar arayınca ‘ne oldu niye arıyorsun beni’ diyor. Bir de tabii gazeteci olarak da müziği bilen, bir de bütün şeyler için de giyimi kuşamı insanlara karşı olan durumu ile unutulmaz bir dosttur. Her sene onu acı ile anıyoruz.”

DİK DURMAYI TEMEL ALDI

Oktay Ekşi de konuşmasında “Benim 60 yıldan fazla dostumdur. Gazeteciliği her şeyin üzerinde tutardı. Genel Yayın Yönetmeni olarak gazetenin başlıklarını atarken sonraki aşamasını göz önünde tuttuğunu bilirdim. Mesleğinde son nefesine kadar dik durmayı, inançlarının uğrunda gazetecilik yapmayı, ama hiçbir zaman gerçeklerden kopmamayı, temel almış bir gazeteciydi” dedi.