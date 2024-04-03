‘Önümüzde seçimsiz 4 yıl var’

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Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, dün Meclis Şeref Holünde verdiği iftar davetinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile milletvekilleri, eski Meclis Başkanları ve bakanları ağırladı. Programdaki konuşmasında, Beşiktaş’taki yangın faciasında yaşamını yitirenlere rahmet ve yakınlarına başsağlığı dileyen Kurtulmuş, güncel konularda özetle şunları söyledi:

“Türkiye her seçimde sandıktaki katılım oranları bakımından dünyanın sayılı ülkelerinden birisi olmuştur. Bu son seçimde de her ne kadar bir önceki seçimlere göre katılım biraz düşse de sonuçta yine dünyanın en yüksek katılımlı seçimlerden birisi olmuştur. Bu seçim sonuçlarının göstermiş olduğu önemli hususlardan bir tanesi de demokrasimizin gelmiş olduğu olgunluk seviyesidir. Bu mücadele çok büyük bir olgunluk içinde, seçim sonuçları da herkesin kabul ettiği şekilde Türkiye’nin yüksek demokrasi standartlarını ortaya koymuş oldu. Şimdi seçmi geride kaldı. Bu seçim sonrasında şimdi 2028 sonuna kadar 4 yıl seçimsiz bir dönemde Türkiye yönetilecektir.

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1921 ANAYASASINDA OLDUĞU GİBİ

Önümüzdeki dönem Türkiye demokrasisinin standartlarını yükseltme bakımından 28. dönem Meclisinin önünde iki temel sorumluluk daha bulunuyor. Birisi yıllardır konuştuğumuz Meclis’in yeni, demokratik, daha katılımcı ve söz haklarını genişleten, karar alma süreçlerini hızlandıran, yasama yapma kalitesini artıran yeni bir iç tüzüğe kavuşması için partiler arasında diyalogla süratle bu meselenin çözümlenmesini ümit ve temenni ediyorum.

İkinci önemli meselesi ise yeni, çağdaş, demokratik, kapsayıcı, kuşatıcı bir anayasayı yapmak mecburiyetidir. 150 yıllık tarih içinde birtakım darbe dönemi anayasalarıyla Türkiye yönetilmiştir. Şimdi tekrar 1921 Anayasası’nda olduğu gibi Türkiye’nin katılımcı, güçlü bir anayasa yapma imkanı bu Meclis’te vardır.

PARTİLERİN ANAYASASI OLMAZ

1980 ve 1960 darbelerinin o karanlık ezberlerini bünyesinde taşıyan bu mevcut Anayasa’dan sivil siyasetinin kurtulma vakti çoktan gelmiştir. Bu bir fantezi değildir, bu Türkiye’nin demokrasi standartlarının yükseltilmesi için bir zorunluluktur. Meclis’te oluşacak büyük bir ittifakla bu anayasayı yapmak mümkün olur ve bu şeref de 28. dönem milletvekillerimizin üzerinde olur. Partilerin anayasası olmaz, partilerin anayasa teklifleri olur.”