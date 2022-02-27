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Onlarca dalgıç, nehre düşen Yağmur'u arıyor

#Muş#Karasu Nehri#Yağmur Özkan
Onlarca dalgıç, nehre düşen Yağmuru arıyor

Muş'ta Karasu Nehri'ne düşen Yağmur Özkan'ı (17) arama çalışmaları 6’ncı gününe girdi. 46 dalgıç, diğer kurumlara ait ekiplerle nehri tarıyor.

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İMKB Lisesi öğrencisi Yağmur Özkan, 22 Şubat akşamı Sütlüce Mahallesi'ndeki köprüden Karasu Nehri'ne düştü. Özkan'ın suya düştüğünü görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp bilgi verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis, UMKE, AFAD ve itfaiye ekipleri arama çalışması başlattı. Bitlis, Elazığ, Adıyaman ve Van emniyet müdürlüklerinde görevli 23 dalgıç polis de çalışmalara destek veriyor. İHA ve drone ile nehir yüzeyi, iz takip köpekleriyle de kıyıda tarama yapıldı ancak şu ana kadar Yağmur’u izine rastlanmadı.

Onlarca dalgıç, nehre düşen Yağmuru arıyor

DALGIÇ SAYISI 46'YA YÜKSELDİ

Ekiplerin 40 metre uzunluğunda ağ çektikleri Karasu'daki arama çalışmalarının 6'ncı gününe Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığı’nın 23 kişilik su altı arama kurtarma ekibi de katıldı. Sayıları 46'ya çıkan dalgıçlar, diğer kuruluşlara bağlı ekiplerle Karasu Nehri’nde Yağmur'dan bir iz bulmak için aramaları sürdürüyor.

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#Muş#Karasu Nehri#Yağmur Özkan

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