Önder Fırat kimdir kaç yaşında?

Önder Fırat 1957 yılında dünyaya geldi. Önder Fırat İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olmuş ardından California Pleasant Hill John F. Kennedy üniversitesinde master yapmıştır. 1998 2000 yılları arasında Fenerbahçe yönetimde asil üye olarak yer almış 2015 yılında tekrar Reklam Pazarlama ve Kaynak Yaratma sorumlusu Asbaşkan olarak yönetime girmiştir.



Sibel İdil Kerimoğlu ile evliliğinden İdil isminde bir kızı ve Can isminde bir oğlu vardır. Ahmet Önder Fırat sanayici ve inşaat mühendisi olarak iş hayatını sürdürmektedir. Aslen Malatya‘lıdır.