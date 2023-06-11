Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine roketli saldırı! MSB: 7 terörist etkisiz hale getirildi

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Kilis’teki Öncüpınar Sınır Kapısı yakınlarına Suriye’nin Tel Rıfat bölgesindeki PKK/YPG’li teröristler tarafından birbiri ardına roketli saldırı düzenlendi. Teröristlerce ateşlenen 5 roket, sınır kapısı yakınlarındaki boş arazilere düştü. Kısa süreli paniğe yol açan saldırılarda roketlerin düştüğü bölgedeki arazide yangın çıktı. Saldırının ardından bölgeye sevk edilen ekipler sınır hattında önlem alırken, çıkan yangın ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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TERÖR HEDEFLERİ ATEŞ ALTINA ALINDI



Saldırının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından roketlerin atıldığı bölge kısa sürede tespit edildi. Tel Rıfat kırsalında olduğu belirlenen terörist unsurlar, sınırda ve Suriye içerisindeki birlikler tarafından obüs ve çok namlulu roketatarlar ile ateş altına alındı.

MSB: 7 TERÖRİST ETKİSİZ HÂLE GETİRİLDİ

Millî Savunma Bakanlığı, Öncüpınar Sınırı Kapısı'na yapılan saldırı sonrası, saldırının gerçekleştiği bölgelerin vurulduğunu açıkladı. Açıklamada, 7 teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

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Terör örgütü PKK/YPG tarafından Fırat Kalkanı bölgesindeki Cibrin Üs bölgesi ile Öncüpınar polis yerleşkesine eş zamanlı olarak havan/ÇNRA tacizi gerçekleştirilmiştir.



Tacizde asker ve polislerimiz ile üs bölgelerinde hasar zayiat yoktur.



Saldırının gerçekleştirildiği yerler… pic.twitter.com/b4hT1BN7Dx — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 11, 2023

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Terör örgütü PKK/YPG tarafından Fırat Kalkanı bölgesindeki Cibrin Üs bölgesi ile Öncüpınar polis yerleşkesine eş zamanlı olarak havan/ÇNRA tacizi gerçekleştirilmiştir. Tacizde asker ve polislerimiz ile üs bölgelerinde hasar zayiat yoktur. Saldırının gerçekleştirildiği yerler belirlenerek derhâl Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından güçlü şekilde vurulmaya başlanmıştır. İlk belirlemelere göre aralarında terör örgütünün sözde 2 yöneticisinin de olduğu 7 terörist etkisiz hâle getirilmiş, sözde bir karargâh imha edilmiştir. Teröristlerin saldırı girişimlerini hiçbir zaman karşılıksız bırakmayan Mehmetçik teröristlere ait bir çok hedefi etkili şekilde vurmaya devam etmektedir.

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BAKANLIKTAN AÇIKLAMA



İçişleri Bakanlığı'ndan, Kilis'in Öncüpınar bölgesine yönelik gerçekleşen roket saldırısına ilişkin yapılan açıklamada, "Bugün saat 17.00 sıralarında Suriye'nin kuzeyindeki PKK/PYD/YPG/KCK terör örgütü tarafından ülkemize yönelik roketatar saldırısı gerçekleştirilmiştir. Kilis ilimizin Öncüpınar bölgesine yönelik 5 adet çok namlulu roketatar ÇNRA saldırısı nedeniyle herhangi bir can kaybımız ve yaralımız bulunmamaktadır. Terörle mücadelemiz kararlılıkla sürdürülecektir" denildi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI



Kilis Valiliği, Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine yönelik TERÖR saldırısına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada saldırıda kimsenin yaralanmadığı vurgulanarak şöyle denildi:



"Bugün saat 17.00 sıralarında Suriye’nin kuzeyindeki PKK/PYD/YPG/KCK terör örgütü tarafından ülkemize yönelik roketatar saldırısı gerçekleştirilmiştir. Kilis ilimizin Öncüpınar bölgesine yönelik (5) adet Çok Namlulu Roketatar (ÇNRA) saldırısı nedeniyle herhangi bir can kaybımız ve yaralımız bulunmamaktadır. Terörle mücadelemiz kararlılıkla sürdürülecektir."