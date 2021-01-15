Öncelikli meslekler

Sayfada, “Hastalığa maruz kalma, ağır geçirme ve bulaştırma riskleri ile hastalığın toplumsal yaşamın işleyişi üzerindeki olumsuz etkisi değerlendirilerek aşı, gruplara sırasıyla uygulanacak” açıklaması yapıldı. Öncelikli meslek grupları şöyle:

- Milli Savunma Bakanlığı (askerler)

- İçişleri Bakanlığı (polisler)

- Kritik görevlerdekiler (Genelkurmay Başkanı, bakanlar, milletvekilleri, basın mensupları. Elektrik, doğalgaz sisteminin idamesini sağlayanlar. Devletin ve özel sektörün faaliyetlerini sürdürebilmesi için görev alan her türlü personel)

- Zabıta, özel güvenlik

- Adalet bakanlığı - Cezaevleri

- Eğitim sektörü (öğretmenler ve öğretim üyeleri)

- Gıda sektörü, fırın yemek fabrikası, gıda imalathanesi çalışanları ve ambalajlanmış su üreticileri (SGK kayıtlarına göre)

- Taşımacılık sektörü çalışanları.

KİMLER AŞI OLACAK? 4 AŞAMALI TAKVİM

COVID-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu’nda, aşı yapılacakların bilgileri ‘Kimlere COVID-19 aşısı uygulanacak?’ bölümünde ayrıntılı olarak anlatıldı: “İlk grupta sağlık kurumunda çalışanlar, yaşlı, engelli, koruma evleri gibi yerlerde kalan ve çalışanlar ile 65 yaş üstü bireyler aşılanacak. İkinci grupta, hizmetin sürdürülmesi için öncelikli sektörlerde çalışanlar, 50-64 yaş arası bireyler aşılanacak. Üçüncü grupta, kronik hastalığı olan kişiler ve diğer kişiler aşılanacak. Dördüncü grupta ise aşılama sırası geldiği halde zamanında aşı yaptırmayanlar aşılanacak.”