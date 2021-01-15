Öncelikli meslekler
Sağlık çalışanları ve 65 yaş üstünün ardından aşılamada öncelik tanınacak mesleklerin listesi de Sağlık Bakanlığı’nın ‘covid19asi.saglik.gov.tr’ adresinde paylaşıldı.
Sayfada, “Hastalığa maruz kalma, ağır geçirme ve bulaştırma riskleri ile hastalığın toplumsal yaşamın işleyişi üzerindeki olumsuz etkisi değerlendirilerek aşı, gruplara sırasıyla uygulanacak” açıklaması yapıldı. Öncelikli meslek grupları şöyle:
- Milli Savunma Bakanlığı (askerler)
- İçişleri Bakanlığı (polisler)
- Kritik görevlerdekiler (Genelkurmay Başkanı, bakanlar, milletvekilleri, basın mensupları. Elektrik, doğalgaz sisteminin idamesini sağlayanlar. Devletin ve özel sektörün faaliyetlerini sürdürebilmesi için görev alan her türlü personel)
- Zabıta, özel güvenlik
- Adalet bakanlığı - Cezaevleri
- Eğitim sektörü (öğretmenler ve öğretim üyeleri)
- Gıda sektörü, fırın yemek fabrikası, gıda imalathanesi çalışanları ve ambalajlanmış su üreticileri (SGK kayıtlarına göre)
- Taşımacılık sektörü çalışanları.
KİMLER AŞI OLACAK? 4 AŞAMALI TAKVİM
COVID-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu’nda, aşı yapılacakların bilgileri ‘Kimlere COVID-19 aşısı uygulanacak?’ bölümünde ayrıntılı olarak anlatıldı: “İlk grupta sağlık kurumunda çalışanlar, yaşlı, engelli, koruma evleri gibi yerlerde kalan ve çalışanlar ile 65 yaş üstü bireyler aşılanacak. İkinci grupta, hizmetin sürdürülmesi için öncelikli sektörlerde çalışanlar, 50-64 yaş arası bireyler aşılanacak. Üçüncü grupta, kronik hastalığı olan kişiler ve diğer kişiler aşılanacak. Dördüncü grupta ise aşılama sırası geldiği halde zamanında aşı yaptırmayanlar aşılanacak.”
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