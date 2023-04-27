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Önceliğimiz afet önlemleri

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#Cumhur İttifakı#Tayyip Erdoğan#Enflasyon
Önceliğimiz afet önlemleri
Fatma Aksu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 27, 2023 07:00

AK Parti Genel Başkanvekili ve İstanbul 3. Bölge milletvekili adayı Numan Kurtulmuş, dün AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’nda gazetecilerle buluştu.

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Yeni dönemde Türkiye’nin afetlere karşı hazırlıklı hale getirilmesinin birinci öncelikleri olduğunu aktaran Kurtulmuş, özetle şunları söyledi:

“Seçim yaklaştıkça, hele hele bu seçimde ‘Tayyip Erdoğan’ı, Cumhur İttifakı’nı yıktı, yıktık. Bu son şansımız’ demeye başladılar. Evet, Erdoğan’ı indirelim. Yerine ne koyacağız? Sorunun cevabı yok. 

SIKINTILAR VAR

Tabii ki ekonominin sıkıntıları var. Başta enflasyon ve hayat pahalığı ile karşı karşıyayız.Bir tarafta da kısa vadede hemen günü kurtaracak çalışmalar yapılması lazım.Bunun için hem fiyatlara aşağı doğru çekecek kontrol mekanizmalarını oluşturuyoruz. Örneğin geçen sene asgari ücretin 2 kere artırılması gibi. Bu sene temmuzda bir daha artırılacak.”

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#Cumhur İttifakı#Tayyip Erdoğan#Enflasyon

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