Önce silahla yaraladılar sonra öldüresiye dövdüler... İsyan ettiren tahliye 

Haberin Devamı

İddiaya göre, Mesut Özer, patates tarlalarının kiralanması nedeniyle hasım olduğu Ruşen Yıldız ve İsmail Akın’ın evinin önünde küfredip tabancayla ateş ederek uzaklaştı. Yıldız ve Akın, Özer’i gece saatlerinde telefonla arayıp konuşmak için evinin önüne çağırdı. Bir süre konuşan taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Yıldız, Özer'e kafa attı. İkili arasındaki kavgada ise Yıldız’ın yanında bulunan Akın, montunun sağ cebine sakladığı tabancayı çıkarıp Özer’in sırtına 2 el ateş etti. Yere düşen Özer’i, Akın ile Yıldız uzun süre darp etti. Bir hafta yoğun bakımda tedavi gören Özer, hayati tehlikeyi atlatıktan sonra taburcu edildi.

Haberin Devamı

Sırtından 2 kere silahla vurulan ve yere düşünce darp edilen Mesut Özer, yoğun bakımda bir hafta yaşam mücadelesi vermişti.

‘KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS’TEN DAVA

Olaydan sonra kaçan şüpheliler, 4 Ağustos’ta teslim oldu ve çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Şüpheliler için ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan Sivas Adliyesi 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Şüphelilerin, 12 Ağustos’ta avukatları aracılığıyla yaptıkları başvuru sonrası tahliyelerine karar verildi. Savcılığın itirazıyla yeniden tutuklanan Yıldız ve Akın, 3’üncü kez hâkim karşısına çıktı. Yıldız ve Akın, evlerinin önünde tabancayla ateş açılması ve küfür sonrasında olayın gerçekleştiğini belirterek, haksız tahrik gerekçesi ile tutuksuz yargılanma talep etti. Mahkeme tarafından suç vasfının değişme ihtimali ve haksız tahrik gerekçesi ile Yıldız ve Akın, 2’nci kez tahliye kararıyla serbest bırakıldı. Duruşma, eksik evrakın giderilmesi için ertelendi.

İsmail Akın - Ruşen Yıldız